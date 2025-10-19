‘พัฒนา’ หนุนนักศึกษาปธพ.11-ปนพ.2 เคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยยกระดับบริการสุขภาพยั่งยืน
วันนี้ (19 ตุลาคม 2568) ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสภานายกพิเศษแพทยสภา ร่วมงานการสัมมนาวิชาการแพทยสภาและสถาบันมหิตลาธิเบศร 2568 ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธาน
และมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เข้ารับโล่เกียรติยศ ปธพ. อีกทั้งมีผู้ร่วมงาน อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ. พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร กรรมการแพทยสภา กรรมการสถาบันมหิตลาธิเบศร และกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ตลอดจนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-12 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ (ปนพ.) รุ่นที่ 1-2 เข้าร่วมกว่า 400 คน
นายพัฒนา กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.11 และ ปนพ.2 ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ว่า ถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาผู้นำทางการแพทย์ที่่มีวิสัยทัศน์รอบด้าน ทั้งเชิงวิชาการ การบริหาร และความเข้าใจระบบสุขภาพของประเทศ ทำให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในภาคสาธารณสุขไทยได้ และขอชื่นชมผลงานวิชาการของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ที่ได้รวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดย สธ.จะนำผลงานวิชาการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและต่อยอดสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับการสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และสถาบันมหิตลาธิเบศร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดยมีการนำเสนอเอกสารวิชาการ และนิทรรศการผลงานวิชาการ ตลอดจนการแถลงผลการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 11 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิผู้ป่วย, การพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ, ระบบบริการสุขภาพและการเข้าถึง (การเข้าถึงฯ เชิงรุก) และนวัตกรรมและอนาคตสุขภาพ
และหลักสูตร ปนพ.รุ่นที่ 2 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการให้บริการภาคเอกชนในกลุ่มผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง และการจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลบนระบบแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไทย (Health Link) ในปัจจุบันและอีก 5 ปี ข้างหน้า โดยนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรได้รับประกาศนียบัตรและโล่เรียนดีในการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย