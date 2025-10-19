อย.ชวน ‘กินเจ’ แบบเฮลตี้ แนะอ่านฉลากก่อนซื้อ-ล้างผักผลไม้ให้สะอาด
วันนี้ (19 ตุลาคม 2568) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจในปีนี้ อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญชวนผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารเจแบบเฮลตี้ อิ่มบุญ อิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัย แนะผู้บริโภคอ่านข้อมูลบนฉลากให้ละเอียด กรณีเป็นอาหารเจสำเร็จรูป ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทยแสดง ชื่ออาหาร เลข อย. ส่วนประกอบที่สำคัญ และวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือผู้นําเข้า น้ำหนักสุทธิ เป็นต้น
“นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันตามธรรมชาติ ไม่มีคราบขาวของสารเคมี หรือมีกลิ่นที่ผิดปกติ มีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้าง และเลือกรับประทานผักและผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากผักและผลไม้ที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ซึ่งช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีและปุ๋ย ที่สำคัญควรล้างผักผลไม้ก่อนรับประทาน หากล้างผักผลไม้จำนวนน้อยให้แช่น้ำธรรมดาประมาณ 15 นาที แล้วเขย่าหรือลูบเบาๆ จากนั้นล้างผ่านน้ำสะอาดไหลซ้ำไม่น้อยกว่า 30 วินาที หรือแช่ในน้ำผสมเบกกิ้งโซดา (โซเดียมไบคาร์บอเนต 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 4 ลิตร) หรือแช่ในน้ำผสมเกลือ (เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร) แช่ให้ท่วมผักและผลไม้นาน 15 นาที แล้วล้างน้ำสะอาด” ภญ.สุภัทรา กล่าว
เลขาธิการ อย.กล่าวว่า นอกจากนี้ ควรสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการด้านน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งนี้ อย. ได้เฝ้าระวังการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเจ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ขอให้ผู้บริโภควางใจ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าอาจไม่ปลอดภัย หรือมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 Line: @FDAThai E-mail: [email protected] Facebook: FDAThai หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ