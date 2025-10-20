พัฒนา จ่อคุยสปสช. แก้ปัญหาติดหนี้รพ. ยันไม่นานจะมีมาตรการออกมาแน่นอน

‘พัฒนา’ จ่อคุยสปสช. แก้ปัญหาติดหนี้ รพ. ลั่น ไม่อยากให้พูดบั่นทอนกัน ยันไม่นานจะมีมาตรการออกมาแน่
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ สถาบันประสาทวิทยา นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงพยาบาล (รพ.) หลายแห่ง ออกมาเปิดเผยว่า รพ. มีภาวะขาดสภาพคล่อง ขาดทุนจากการให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและยังค้างจ่ายเงินจำนวนมาก ว่า จริงๆ เรื่องที่ รพ.ขาดสภาพคล่อง ตนกำลังเข้าไปดูร่วมกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องดูเหตุผลหลายอย่างประกอบ โดยหนึ่งในนั้นคือ การให้บริการผู้ป่วยที่มากกว่าการคาดการณ์ด้านงบประมาณ ซึ่งอาจทำให้การหมุนสภาพคล่อง ไม่เป็นไปตามแผนงาน ซึ่ง ตนกับท่านปลัดสธ. และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังจะคุยกันเพื่อบรรเทาปัญหา
“ปัญหาเชิงโครงสร้างอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการแก้ไขปัญหา แต่ปัญหาระยะสั้นให้ความมั่นใจว่า เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือกันอีกรอบ ซึ่งจะพูดคุยถึงแนวทางในการแก้ปัญหา” นายพัฒนากล่าว
เมื่อถามว่า รพ.ของรัฐไม่สามารถถอนตัวออกจากการดูแลผู้ป่วยบัตรทองได้ แต่มี รพ.เอกชน รวมถึงคลินิกเอกชนหลายแห่ง เริ่มมีแนวคิดการถอนตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะ รมว.สาธารณสุข จะเจรจาเรื่องนี้อย่างไร นายพัฒนากล่าวว่า ตนมองว่าจะต้องแยก 2 เรื่องออกจากกัน ซึ่งเรื่องแรกคือ การให้บริการด้านสาธารณสุข เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น รพ.รัฐ หรือเอกชน ไม่มีใครอยากปฏิเสธผู้ป่วย ซึ่งเป็นจริยธรรม จรรยาบรรณทางการแพทย์ แต่เราก็ต้องมาดูเหตุและปัจจัยอื่น
“ซึ่งในช่วงที่มีการหารือกันนี้ ไม่อยากให้แต่ละฝ่าย พูดให้เกิดความบั่นทอนจิตใจระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้ความตั้งใจดีของพวกเรา มีข้อจำกัด หรือมีความรู้สึกไม่สบายใจ อย่างไรให้อดทนรออีกสักครู่ อีกสักระยะหนึ่ง รับรองว่าไม่นานก็จะมีมาตรการต่างๆ ออกมาบรรเทาความรู้สึก สามารถให้ รพ.ต่างๆ ในเครือข่ายได้ทำงาน ให้บริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างราบรื่นต่อไป” นายพัฒนากล่าว
เมื่อถามถึงกรณีที่ สปสช. ได้เสนอของบประมาณกลาง 8,000 ล้านบาท มาเพื่อบริหารจัดการกองทุนบัตรทอง ในปัญหาการค้างหนี้ รพ.ต่างๆ จะถูกนำมาจัดความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ หรือไม่ และจะสามารถลดความตึงเครียดของสถานการณ์ได้หรือไม่ นายพัฒนากล่าวว่า การใช้งบประมาณกลางมาจ่ายหนี้ให้กับ รพ. เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยลดความตึงเครียดของปัญหาได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณต่อไป ซึ่งการนำมาจ่ายหนี้ให้ รพ.ก็จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรคนทำงานได้