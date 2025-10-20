รมว.สธ.เยี่ยมหญิงวัย 20 เหยื่อระเบิด 7-11 จากเขมร ผ่าสะเก็ดระเบิดออกแล้ว ต้องกายภาพต่อเนื่อง

‘พัฒนา’ เยี่ยมหญิงวัย 20 เหยื่อระเบิด 7-11 จากเขมร ชี้อาการดีขึ้น-ต้องกายภาพต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่สถาบันประสาทวิทยา นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
นายพัฒนากล่าวว่า ผู้ป่วยเป็นหญิงรายหนึ่ง อายุ 20 ปี โดนสะเก็ดระเบิด มีบาดแผลบริเวณต้นคอ และมีสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ภายใน ได้รับการผ่าตัดเอาสะเก็ดระเบิดออกแล้ว แต่มีไขสันหลังบริเวณต้นคอบาดเจ็บ ทำให้มีอาการอ่อนแรงตั้งแต่ต้นคอลงมา รวมถึงกระบังลมอ่อนแรง ส่งผลให้มีภาวะหายใจลำบาก ต้องเจาะคอ ล่าสุดจากการทำ CT scan และ MRI พบว่ากระดูกต้นคอข้อที่ 3, 4 ที่เคยหักได้เริ่มประสานกันแล้ว ส่วนไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บมีร่องรอยของไขสันหลังฝ่อ แพทย์มีแผนทำกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูของร่างกายต่อไป
นายพัฒนากล่าวต่อว่า ในวันนี้ยังได้เยี่ยมชมการพัฒนาบริการรักษาโรคระบบประสาทของสถาบันประสาทวิทยา ที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความรุนแรงของโรค และเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของผู้ป่วย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยสายสวนหลอดเลือดสมอง (Endovascular Thrombectomy) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยลดความพิการและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมาก