5สมาคม 1ชมรม จี้ ‘ตรีนุช’ เร่งร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ สร้างหลักประกันให้กว่า 20 ล้านคน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่กระทรวงแรงงาน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับกลุ่มแรงงานอิสระ นำโดย นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รับจ้างสาธารณะ ที่ได้นำสมาชิก 5 สมาคมฯ 1 ชมรม ประกอบด้วย 1.สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รับจ้างสาธาธารณะ 2.สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย 3.สมาคมไรเดอร์ไทย 4.สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า 5.สมาคมผู้รับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างธารณะ (EV) เพื่อการท่องเที่ยวพัทยา และ 6.ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร และคณะ จำนวนประมาณ 100 คน

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีพร้อมหารือ เรื่อง การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. … ในการนี้ ทั้ง 5 สมาคมฯ และ 1 ชมรม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนตระหนักถึงการดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งได้ทราบว่ามี พ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นพ.ร.บ. ที่มีความสำคัญที่จะช่วยเหลือและดูแลพี่น้องกลุ่มนี้ โดยกลุ่มอาชีพอิสระและกึ่งอิสระ จะได้รับประโยชน์ ยืนยันว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะนำกลับไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกองทุน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการคุ้มครอง เช่น เรื่องสุขภาพ และการทำประกัน เพราะชีวิตทำงานอยู่ในความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ และอาชีพต่างๆ ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ประกันตนก็ตาม ซึ่งหากอยากฝึกอาชีพก็มาติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)

“ยืนยันว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ผู้บริหารทุกคนจะเร่งขับเคลื่อนเข้าไปสู่ระบบเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปสู่สภาผู้แทนราษฎร และกลับมาเป็นกฎหมายให้ประโยชน์กับทุกคนต่อไป” น.ส.ตรีนุช กล่าวและว่า หลังจากรับหนังสือแล้วจะได้มีโอกาสพูดคุยและหารือกับสมาคมที่มายื่นหนังสือ ซึ่งเป็นรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายบางประเด็น และจะมีการปรับแก้ไข เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ด้านนายสันติ กล่าวว่า ทั้ง 5 สมาคมฯ และ 1 ชมรม ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่ยังไม่ได้ถูกเสนอเข้าที่ประชุม ครม. มาอย่างยาวนาน เพื่อคุ้มครองกลุ่มแรงงานอิสระที่มีกว่า 20 ล้านคน ให้ได้รับความเป็นธรรมและมีกองทุนสวัสดิการต่างๆ

 

