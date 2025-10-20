กทม. เปิดแผนการจัดจราจร ถนนสามเสน ปรับช่องจราจร-ไฟสัญญาณ รับเปิดเทอม

กทม. เปิดแผนการจัดจราจรถนนสามเสน ปรับช่องจราจร-ไฟสัญญาณ รับเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
นายชัชชาติ กล่าวว่า สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้รายงานแผนจัดการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ช่วงเปิดภาคเรียน โดย สน.สามเสน มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนในช่วงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็น
โดยในวันที่ 27 ตุลาคม นี้ จะเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก จึงปรับช่องจราจร-ไฟสัญญาณช่วงเร่งด่วน (05.30-09.00 น. และ 14.00-17.00 น.) รถที่ลงจากสะพานซังฮี้ สามารถตรงไปมุ่งหน้าแยกซังฮี้และเลี้ยวขวาเข้าสู่โซนโรงเรียนได้ มีการเปิดช่องจราจรแยกสวนรื่นฤดีเข้าถนนนครราชสีมาเป็น 2 ช่องทาง รถที่มาจากถนนขาวต้องตรงมาถึงแยกวชิระและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามเสน ส่วนเส้นทางเข้าสู่ รพ.วชิรพยาบาลผู้ที่จะไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สามารถเข้าทางถนนนครราชสีมา เลี้ยวเข้าซอยสวนอ้อยกลาง ทะลุถนนสังคโลกเข้าสู่โรงพยาบาลได้ (รวมถึงรถที่มาจากสำนักงานเขตดุสิต)
ขณะเดียวกัน สจส. ประสานงานกับ สน. สามเสน เพื่อปรับสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งป้ายแจ้งต่าง ๆ อย่างไรก็ตามจึงได้มอบหมายให้ สจส. ดำเนินการกำชับให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหารถบริการสำหรับรับส่งอำนวยความสะดวกประชาชนทั้งหมด ทั้งจากบริเวณท่าเรือถึงบริเวณสี่แยกฯ รวมทั้งเส้นทางเสริมในจุดต่าง ๆ เน้นย้ำดูเรื่องการจัดจราจรบริเวณแยกซังฮี้และรอบบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้ละเอียดรอบคอบและเหมาะสมอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน โดยใช้รถแบคโฮติดหัวหนีบตัดคอนกรีต โดยค่อย ๆ รื้อโครงสร้างคานด้านบนสุดของตัวอาคารออกก่อน ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ของเหลวฉีดพ่นโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารสน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัย
เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจร ซึ่งการถมคอนกรีตทรายและหินคลุกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย โดยถมหินคลุกไปแล้วประมาณกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงดำเนินการสกัดพื้นคอนกรีตบริเวณทางลาดเดิมของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเก็บเศษวัสดุออก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมคืนทางลาดให้กับโรงพยาบาล และหากรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน แล้วเสร็จ จะ เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวการจราจรเพื่อให้ถนนสามเสนสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ ซึ่งกระบวนการรื้อถอนอาคารสน.สามเสนเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์