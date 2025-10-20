กรมแพทย์แผนไทยฯ เปิดตำรับยาสู้ ‘นกเขาไม่ขัน’ ทดแทน ‘ไวอากร้า’ จ่อเข้าบัญชีแห่งชาติ
วันนี้ (20 ตุลาคม 2568) นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ มุ่งอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะ การคุ้มครองตํารับยาและตําราการแพทย์แผนไทยที่มีคุณค่า ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่น่าสนใจที่เน้นแก้ปัญหา หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชายไทย จากข้อมูลระบาดวิทยาตั้งแต่ปี 2547 ชี้ว่าชายไทย อายุ 40-70 ปี มีปัญหาหย่อนสรรถภาพทางเพศสูง ถึงร้อยละ 43 และปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงขึ้น
“ตามหลักการแพทย์แผนไทย อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ภาวะองคชาตตาย เกิดจากความบกพร่อง ของธาตุลม ส่งผลโดยตรงต่อการไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท การรักษาจึงเน้นการปรับสมดุลธาตุลมและธาตุไฟ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและฟื้นฟูกำลัง ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่นำมาใช้ ได้แก่ ตำรับเฉพาะแก้องคชาตตาย: ยาบำรุงสำหรับบุรุษ สูตร 1 มีส่วนผสมสำคัญ ได้แก่ บัวขม (หัว) 7 ส่วน, ขิง, ดีปลี, ชะพลู (ผล), ผักเสี้ยนผี, พริกไทย, มะเขือขื่น, ไม้เท้ายายม่อม อย่างละ 1 ส่วน ยาบำรุงสำหรับบุรุษสูตร 2 ประกอบด้วย บัวขม (หัว), ผักคราด (ดอก), มะเขือขื่น (ผล), มะแว้งเครือ, มะแว้งต้น อย่างละ 1 ส่วน ตำรับยาแก้องคชาตตาย ประกอบด้วย ดีปลี, ชะพลู, พริกชี้ฟ้า, ขิง, ลูกจันทน์, กระวาน, สะแก (ราก), อย่างละ 1 ส่วน และกัญชา 7 ส่วน ทั้งยาบำรุงสำหรับบุรุษ สูตร 1 และ สูตร 2 และตำรับยาแก้องคชาตตาย หรือการใช้สมุนไพรที่มีรสร้อน เพื่อเร่งการไหลเวียนโลหิต ช่วยเสริมฤทธิ์ในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ” นายนันทศักดิ์ กล่าว
นายนันทศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในฐานะโรงพยาบาล ผ่านมาตรฐาน GMP ในสังกัด สธ.ได้นำตำรับยาแก้องคชาตตายไปใช้ในการวิจัยเพื่อรักษาผู้ป่วยและเสริมฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต การผลักดันตำรับยาเหล่านี้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ทางวิชาการและมูลค่าตลาดสมุนไพรไทย กรมแพทย์แผนไทยฯ จึงเตรียมสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งตำรับยาเหล่านี้ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายประเทศแห่งสุขภาพอนามัยเชิงป้องกัน (Wellness Thailand) และยกระดับการแพทย์แผนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล