เฮ้ง สั่งอุทยานฯ เพิ่มป่าอนุรักษ์อีก 6.5 แสน ไร่ สร้างความสมบูรณ์ที่มีอยู่ 74 ล.ไร่ เก็บกักคาร์บอน

เฮ้ง สั่งอุทยานฯ เพิ่มป่าอนุรักษ์อีก 650,000 ไร่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าที่มีอยู่ 74 ล้านไร่ เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน สกัดไฟป่าให้ได้มากกว่า 40%
วันที่ 20 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ตนให้นโยบายกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งป้องกันการบุกรุกป่าอย่างเข้มงวด และร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหา PM2.5 อย่างมีประสิทธิภาพ
“แม้ปัจจุบัน เราจะมีความพยายามลดก๊าซเรือนกระจก ตามข้อตกลงปารีส แต่ประเทศทั่วโลกยังไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทันเวลา ทำให้นักวิทยาศาสตร์เตือน หากทั่วโลกยังปล่อยให้ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มมากขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส อาจนำไปสู่หายนะทางสิ่งแวดล้อม เช่น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภารกิจการเพิ่มความสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จึงถือเป็นความหวังหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน และที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เพิ่มพื้นที่ป่า และป้องกันปัญหาไฟป่าได้สำเร็จ”นายสุชาติ กล่าว
ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรค แต่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เอาจริงเอาจัง กับการใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกป่า แก้ปัญหาไฟป่า ทำให้พื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 21-23% หรือประมาณ 74 ล้านไร่ ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 98 แห่ง วนอุทยาน 91 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ 17 แห่ง และสวนรุกขชาติ 51 แห่ง ขณะที่ภาพรวมพื้นที่ป่าไม้มีอยู่ประมาณ 102 ล้านไร่ หรือ คิดเป็น 31–32% ของพื้นที่ประเทศ
“การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำได้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก คือดำเนินการขยายแนวเขตเพิ่มขึ้น เช่น ผนวกพื้นที่เพิ่มเติมเข้าอุทยาน หรือการประกาศเพิ่มพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด 23 แห่งทั่วประเทศรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3.6 ล้านไร่ ส่งผลให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้นคาดว่าประมาณ 2-3% โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเงื่อนไขการประกาศอุทยานแห่งชาติใหม่ต้องไม่มีชาวบ้าน หรือชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่า “นายอรรถพล กล่าว
อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ส่วนแนวทางที่สอง คือ การเพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นป่าเบญจพรรณให้เป็นป่าดิบชื้นเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำมาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด เพื่อป้องกัน การลักลอบบุกรุก การหาของป่า และแก้ปัญหาไฟป่า หลังการบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมการวางแผนการป้องกันไฟป่าอย่างเข้มงวด ทำให้ปี 2568 สามารถลดปัญหาไฟป่าได้ถึง 40% โดยเฉพาะป่าดอยเชียงดาว ที่เคยติดอันดับหนึ่งของปัญหาไฟป่ารุนแรง ในปีนี้ไม่มีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้น
นานอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสอบแบบเรียลไทม์ มีการแจ้งเตือนทุก 15 วัน หากพื้นที่ป่าไม้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีการบุกรุกพื้นที่ จะเข้าไปตรวจสอบและสกัดการบุกรุกทันที เพื่อป้องกันการขยายพื้นที่เพิ่ม โดยมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันการบุกรุกป่าได้ 2 หมื่นไร่ เพื่อการแก้ปัญหาคนกับป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ กำลังดำเนินการจัดทำ “ผังชุมชนเชิงอนุรักษ์” เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคและเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเป็นระบบ ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และช่วยดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยปัจจุบันมีชาวบ้านกว่า 1 ล้านคน ในพื้นที่ประมาณ 4.2 ล้านไร่ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ ที่เชื่อว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเพิ่มความสมบูรณ์ของป่าอนุรักษ์ได้ตามเป้าหมาย