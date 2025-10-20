พายุเฟิงเซิน นำฝนมาถล่ม อีสาน ตะวันออก ภาคใต้ ก่อนรับลมหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน

พายุเฟิงเซิน นำฝนมาถล่มภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ ก่อนรับลมหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 20 ตุลาคม นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเผยว่า พายุโซนร้อนเฟิงเซินพัดถล่มภาคเหนือและภาคกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 ราย และต้องอพยพประชา ชนกว่า 47,000 ราย
ไต้ฝุ่นเฟิงเซินได้เปลี่ยนทิศทางได้พัดเข้า ถล่มภาคกลางของเวียดนามคาดว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมหนัก
..เวลา 10.00 น.ของ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม คาดว่าพายุเฟิงเซินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งระหว่างเมืองดานังและจังหวัด กวางงาย ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อนในอีก 72 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ต่อไป และอ่อนกำลังลงเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ เข้าสู่ สปป.ลาว กัมพูชา, ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
นายสนธิ กล่าวว่า อิทธิพลดังกล่าวจะทำให้เกิดพายุฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในส่วนของภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 24-26 ตุลาคม ขณะที่ช่วงนี้มีร่องมรสุมกำลังปานกลางเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างด้วย จึงอาจมีฝนตกทั่วภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนภาคเหนือเตรียมรับลมหนาวจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่ที่แผ่ลงมา