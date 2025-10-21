บุคลากรสธ.ถวายราชสักการะ 125 ปี ‘สมเด็จย่า’ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วไทยถึงสิ้นปี
วันนี้ (21 ตุลาคม 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัด สธ. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สภาการพยาบาล สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถานพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 125 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข
นายพัฒนา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรไทยนานัปการ ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตระหนักถึงภารกิจของวิชาชีพว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อสังคม กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จึงได้ร่วมกับ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
นายพัฒนา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนกลาง ประกอบด้วย การจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 และการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข และ 2.การจัดกิจกรรมทั่วประเทศ โดยหน่วยงานและองค์กรพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตามความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ สธ. ยังร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 อาทิ รณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 1,250 ราย ฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่นักเรียนทั่วประเทศ 125,000 คน และตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน “หนึ่งอำเภอ หนึ่งชุมชน” ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 125,000 คน