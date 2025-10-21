เปิดผลประชาพิจารณ์ ‘สูตร CARE’ กว่า 1 แสนราย ‘เห็นด้วย’ เกือบ 80% จ่อดำเนินการตามกฎหมาย

เปิดผลประชาพิจารณ์ทุกช่องทาง ‘บำนาญสูตร CARE’ กว่า 1 แสนคน เสียง ‘เห็นด้วย’ เกือบ 80% จ่อดำเนินการตามกฎหมาย ยันไม่พบบอตป่วนเว็บ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยผลสำรวจการรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1-17 ตุลาคม 2568 โดยภาพรวมผลสำรวจความคิดเห็น มีผู้ตอบแบบสอบถามทุกช่องทางจำนวนทั้งสิ้น 102,010 ราย เห็นด้วย 79,498 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.93 ไม่เห็นด้วย 22,512 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.07 จำแนกตามช่องทาง ดังนี้
ระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ผู้ตอบทั้งหมด 94,982 ราย เห็นด้วย 73,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.10 ไม่เห็นด้วย 21,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.90
ณ หน่วยบริการสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ผู้ตอบทั้งหมด 4,985 ราย เห็นด้วย 4,421 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.69 ไม่เห็นด้วย 564 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.31
เวทีประชุม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ผู้ตอบทั้งหมด 195 ราย เห็นด้วย 169 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 ไม่เห็นด้วย 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33
ช่องทาง Line Official Account (Line OA) ผู้ตอบทั้งหมด 1,848 ราย เห็นด้วย 1,678 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.80 ไม่เห็นด้วย 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20
นางนิยดา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในบางช่วงเวลาเป็นจำนวนมากในการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตน” บนแพลตฟอร์ม Law Portal ซึ่งเป็นระบบ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สปส. ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีตนเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เข้าร่วมในการประชุมด้วย
“ผู้แทน DGA ได้ยืนยันว่า แพลตฟอร์ม Law Portal มีความปลอดภัย ซึ่งได้ใช้ระบบ Cloudflare ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบพบว่าในวันที่ 11 – 12 ตุลาคม และวันที่ 14 – 15 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้งานเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากจริง แต่ไม่พบความผิดปกติของระบบ จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของ Cloudflare ในช่วงเวลาดังกล่าว และในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ไม่พบความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้งานผิดรูปแบบ รวมทั้งระบบมีการป้องกันบ็อตอย่างมีประสิทธิภาพการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจึงเป็นของผู้ใช้งานจริงๆ” นางนิยดา กล่าว
นางนิยดา กล่าวว่า สปส. ขอยืนยันว่า การดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นตามแนวทาง “สูตร CARE” ดำเนินการด้วยเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเปิดกว้างให้กับผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ สปส. ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ และขอยืนยันว่า “สูตร CARE” เป็นแนวทางที่เป็นธรรม และสะท้อนค่าจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งผลรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกนำเสนอให้คณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) และคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป