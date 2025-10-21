สธ.-ไปรษณีย์ไทย ลุยปราบลักลอบส่งออก ‘กัญชา’ ยึดพัสดุต้องสงสัยกว่า1.5พันชิ้น ที่สุวรรณภูมิ
วันนี้ (21 ตุลาคม 2568) น.ส.จิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดด้านกฎหมายของ สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกับไปรษณีย์ไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบ ส่งออกกัญชาไปต่างประเทศ
พร้อมวางแนวทางตรวจสอบพัสดุ บันทึกหลักฐาน และดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัย คาดว่าจะเป็นกัญชาลักลอบส่งออก กว่า 1,500 ชิ้น จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และศุลกากร ทำการบันทึก ตรวจยึด พร้อมระบุรายละเอียดผู้ส่ง-ผู้รับ ปริมาณ และเหตุผล ก่อนดำเนินการแจ้งความ และ ส่งมอบของกลาง ให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
ด้าน นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้กัญชาในประเทศจะถูกปลดล็อกบางส่วน แต่การส่งออกยังถูกควบคุมเข้มงวด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2568 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมาย อย่างต่อเนื่อง พบผู้กระทำผิดจำนวน 33 ราย ยึดช่อดอกกัญชากว่า 1,000 กิโลกรัม ทั้งที่สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้น จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง พร้อมสร้างความตระหนักให้ประชาชน รับทราบถึงข้อห้ามในการส่งออกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป