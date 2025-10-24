เตือนชาวเน็ตใช้ AI เจนภาพสวย เสี่ยงป่วย ‘โรคไม่ชอบหน้าตาตัวเอง‘ กระทบชีวิตจริง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนที่ใช้โปรแกรม AI เพื่อสร้างเป็นภาพตามที่ตัวเองต้องการ ซึ่งหลายคนก็ทำในอารมณ์สนุกสนาน หรือสร้างแรงบันดาลใจ เช่น ถ้าฉันผอมจะเป็นแบบไหน ถ้าฉันตัดผมแบบนี้หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน ทำให้หลายคนกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะเป็นไปตามภาพที่สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเอง บำรุงผิว หรือการควบคุมอาหาร ขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มที่พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดีในโลกออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการชดเชยความรู้สึกด้อยชีวิตจริง หรือแม้กระทั่งการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เพื่อให้คนเข้ามาชื่นชม กดไลก์ ซึ่งในแบบนี้จะมีผลเสีย เพราะหากไม่เป็นไปตามที่หวัง เช่น คนที่รู้จักไปคอมเม้นต์ว่าไม่ตรงปก ตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ หรือขั้นแรงมากก็คือถูกบูลลี่ ก็จะส่งผลทางด้านสุขภาพจิต
“บางคนเกิดความวิตกกังวล ไม่กล้าออกไปข้างนอก ไม่กล้าพบเจอใคร เพราะกลัวถูกว่าไม่ตรงปก บางคนก็ยิ่งเก็บตัว ยิ่งทำให้เป็นภาวะซึมเศร้า บางคนถูกบูลลี่มากๆ แล้วรับสถานการณ์ไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนไหวอยู่แล้ว ก็เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ อย่างที่เราเคยเห็นในต่างประเทศ“ นพ.จุมภฎ กล่าว
นพ.จุมภฎ กล่าวว่า คำแนะนำในการใช้ AI สร้างภาพ อยากให้ทุกคนมุ่งเน้นใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากกว่าการทำให้คนอื่นยอมรับภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์จริงของตัวเอง
นพ.จุมภฎ ลก่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่มีความลุ่มหลงในภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา จนทำให้รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ในทางสุขภาพจิตมีโรคที่เข้าข่าย คือ โรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง(Body Dysmorphic Disorder) ซึ่งผู้ที่มีภาวะนี้ก็จะมีการจัดการตัวเองในหลายแบบ เช่น การทำศัลยกรรมให้ตัวเองพึงพอใจ แต่ถ้ามีภาวะนี้ก็จะทำให้มีการทำศัลยกรรมที่มากเกินจำเป็น หรือผู้ที่อยากลดความอ้วนก็ใช้ยาลดน้ำหนักจนเกิดความอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมของคนที่มีภาวะไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง มักจะไม่ออกไปเจอโลกภายนอก มีความวิตกกังวลรูปลักษณ์ของตัวเอง บางคนรู้สึกผิดหวังต่อตัวเองและโชคชะตา ยิ่งถ้ามีคนโดนบูลลี่ ก็ยิ่งทำให้เกิดโอกาสทำลายตัวเองได้
นพ.จุมภฎ กล่าวว่า ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีโอกาสเกิดภาวะไม่ชอบรูปร่างหน้าตาตัวเอง ก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการเห็นคุณค่าของตัวเองแทนที่การให้คุณค่ากับตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆ ซึ่งความเจ็บปวดของการที่เราสร้างภาพด้วย AI ในภาพลักษณ์ที่เราต้องการ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้กับมันด้วย บางคนใช้เวลาอยู่กับมันมากจนเกิดความหมกมุ่น จนเกิดการติดโซเชียลมีเดีย ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทางสุขภาพจิตต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ชอบหน้าตารูปร่างตัวเองในประเทศไทย ถือว่ามีน้อย แต่นัยของการมีน้อยก็แบ่งได้เป็น มีน้อยจริงๆ กับมีน้อยเพราะคนไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา
”หากการที่เราทำภาพ AI มาก จนทำให้เครียด เราแบกรับความกดดันต่อรูปลักษณ์ของตนเองไม่ได้ จะต้องหาที่ปรึกษาทางสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือจิตแพทย์ในสถานพยาบาล รวมถึงคนใกล้ตัว จะต้องสังเกตพฤติกรรมที่หมกมุ่นโซเชียลมีเดียมากจนเกินไป เช่น พูดน้อย ซึมลง อะไรที่เคยทำกับคนรอบข้างก็น้อยลง มีการเก็บตัวมากขึ้น ก็ต้องรีบเข้าไปให้คำปรึกษา ต้องอธิบายถึงคุณค่าของตัวเราเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าในโลกโซเชียลมีเดีย ซึ่งเราต้องรู้สึกภูมิใจในคุณค่าของโลกความจริง ที่เรามีความเก่งหลายด้าน เรายังมีเพื่อนและครอบครัวที่ดี มีภาพบวกของตัวเองในโลกความเป็นจริง“ นพ.จุมภฎ กล่าว