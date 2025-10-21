หมอชี้ภัยร้าย อาหารเสริมดัง ปนเปื้อน ‘ไซบูทรามีน’ เสี่ยงหัวใจวายถึงตาย – เตือนระวังโฆษณาเกินจริง
วันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศเตือนภัยด่วน หลังตรวจพบสารต้องห้าม “ไซบูทรามีน” (Sibutramine) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก “โอซี” (OC) ซึ่งมีดาราสาวชื่อดัง เป็นพรีเซ็นเตอร์ สารนี้ถูกห้ามใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือเสียชีวิตได้นั้น
นพ.ฆนัท ครุธกูล อายุรแพทย์โรคหัวใจ และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ อธิบายว่า ไซบูทรามีนเป็นสารที่เคยใช้ในยาลดน้ำหนัก โดยออกฤทธิ์ยับยั้งความอยากอาหารผ่านการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง แต่ผลข้างเคียงรุนแรงทำให้ถูกถอนทะเบียนทั่วโลก เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 2 เท่า รวมถึงภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตก อาการที่พบในผู้ใช้ ได้แก่ ใจสั่น ความดันโลหิตพุ่ง ปากแห้ง นอนไม่หลับ และอาจถึงขั้นชักหรือหมดสติ
นอกจากอันตรายต่อหัวใจ ไซบูทรามีนยังส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เกิดอาการปวดหัว กระวนกระวาย หรือซึมเศร้าในระยะยาว การใช้ร่วมกับยาอื่น เช่น ยาแก้แพ้หรือยาลดความดัน อาจเพิ่มความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต
ทั้งนี้ การปนเปื้อนสารต้องห้ามในอาหารเสริมเป็นปัญหาที่พบต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ยี่ห้อ “โอซี” แต่ยังมีผู้ผลิตบางรายที่ขาดจรรยาบรรณ แอบผสมไซบูทรามีนเพื่อให้เห็นผลลดน้ำหนักเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือเท็จ ดึงดูดผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทัน เตือนภัยอาหารเสริมและกาแฟที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก
กรณี “โอซี” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาในวงการอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก รวมถึงกาแฟบางชนิดที่มักโฆษณาเกินจริง โดยอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์หรือพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง ทั้งที่ตามกฎหมายของ อย. ห้ามโฆษณาอาหารหรือเครื่องดื่มว่ามีสรรพคุณลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักปนเปื้อนสารต้องห้ามอย่างไซบูทรามีน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลร้ายแรงถึงชีวิต และไม่มีกาแฟหรือผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย
นพ.ฆนัท กล่าวว่า อย. ผู้บริโภคต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเลือกซื้ออาหารเสริมหรือกาแฟที่อ้างสรรพคุณดังกล่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลข อย. หรือจำหน่ายผ่านช่องทางที่ไม่น่าเชื่อถือ หากกินแล้วพบอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่นรุนแรง หายใจลำบาก ปากแห้งมาก ปวดศีรษะรุนแรง หรือนอนไม่หลับ ควรรีบหยุดใช้ทันทีและพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย พร้อมแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัยที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจายและปกป้องผู้อื่น
วิธีลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและยั่งยืน นพ.ฆนัท แนะนำว่า การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีต้องมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม โดยควบคุมอาหารให้สมดุล ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน และเค็ม รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที ซึ่งช่วยเสริมสุขภาพหัวใจและร่างกายโดยรวม ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักโภชนาการก่อนเริ่มโปรแกรมลดน้ำหนัก เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
“ผู้บริโภคต้องระวังโฆษณาอาหารเสริมและกาแฟที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักเกินจริง โดยเฉพาะจากรีวิวหรือพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง เพราะไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่ลดน้ำหนักได้อย่างมหัศจรรย์โดยไม่เสี่ยง สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนด้วยความรู้และความระมัดระวัง อย่าให้สารพิษอย่างไซบูทรามีนมาทำร้ายชีวิต” นพ.ฆนัท กล่าว