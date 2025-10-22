กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์สอัพสกิลยานยนต์ไฟฟ้า-โลจิสติกส์ ฟรี! ตั้งเป้าปี 69 ฝึก 1.5 หมื่นคน

ด่วน! กรมพัฒน์ฯ จัดหนัก เปิดคอร์สอัพสกิลทักษะยานยนต์ไฟฟ้า โลจิสติกส์ 3 กลุ่มหลักสูตร 13 รุ่น ตั้งเป้าปี 69 ฝึก 1.5 หมื่นคน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยังต้องการการเติมเต็มทางด้านทักษะการทำงาน และควรต้องยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน่วยฝึกอบรมเฉพาะทางด้านดังกล่าว จึงได้มุ่งเป้าจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อยกระดับทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการขยายตัวการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ
นายภัทรวุธ กล่าวต่อไปว่า ปี 2569 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้าฝึกอบรมในด้านดังกล่าว 15,000 คน ซึ่งขณะนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จ.สมุทรปราการ จะเปิดฝึกอบรมระหว่างเดือนตุลาคม จนถึงธันวาคม 2568 จำนวน 3 กลุ่มหลักสูตร 13 รุ่น ประกอบด้วย
1) กลุ่มพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรหน้างานด้วยรูปแบบ Trio-O หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างานการผลิตแบบ Monozukuri
2) กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรแบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรการซ่อมบำรุงและดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรการติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า
3) กลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่ หลักสูตรการสร้างแบบจำลองสามมิติและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย Tecnomatrix plant simulation คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
“ทั้งนี้ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารกลางวันฟรีให้สำหรับผู้เข้าอบรม และเมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรด้วย สามารถสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) โทร. 0 2315 3789 , 06 3328 5885 Line : @ahrda หรือ https://ahrda-recruit.my.canva.site/ หรือสแกน QR Code จากภาพด้านล่างได้เช่นกัน” นายภัทรวุธ กล่าว
นายภัทรวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านดังกล่าว หรือหลักสูตรอื่น ๆ สามารถติดตามดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดการฝึกอบรม