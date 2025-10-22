กกจ. ช่วย 169 ชีวิต ถูกหลอกไปทำงานแคนาดา-ออสเตรเลีย เสียหายรวมกว่า 12 ล้านบาท

กรมการจัดหางาน ผนึก บก.ปคม. ช่วย 169 คนหางาน ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกเงินส่งทำงานเกษตร แคนาดา-ออสเตรเลีย เสียหายกว่า 12 ล้านบาท ย้ำ! เช็คบริษัทจัดหางาน ก่อนโอนเงิน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กกจ. ได้รับการประสานจาก กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มคนหางานจำนวนมากที่ถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของบริษัทรับจัดทำวีซ่า หลอกลวงว่าสามารถส่งไปทำงานเกษตรที่ประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้ จึงได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน ณ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทันที
“จากการตรวจสอบพบว่า มีคนหางานจำนวน 169 คน ร้องทุกข์ว่าถูกกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัทรับจัดทำวีซ่าแห่งหนึ่งได้มีการโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลอกลวงว่า สามารถจัดส่งไปทำงานเกษตรในประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้ โดยบอกว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 4,800 ดอลลาร์แคนาดาต่อเดือน หรือประมาณ 111,900 บาทต่อเดือน ส่วนคนหางานต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณคนละ 60,000 – 120,000 บาท ซึ่งคาดค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 12 ล้านบาท” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากจ่ายเงินแล้วคนหางานกลับไม่ได้รับการจัดส่งไปทำงานตามที่ตกลงไว้ และไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนบริษัทดังกล่าวได้ และเมื่อเดินทางไปที่บริษัทพบว่า สำนักงานของบริษัทได้ปิดทำการ และมีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ไปหมดแล้ว
“กกจ. ได้ประสานความร่วมมือกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกลุ่มสาย/นายหน้า ที่กระทำการหลอกลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอย้ำเตือนว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายนายหน้าหรือผู้แทนบริษัทรายใด ขอให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกกจ. ที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd เสียก่อน เพราะปัจจุบันสาย-นายหน้ามีกลวิธีสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงคนหางานหลายวิธี ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบก่อนไป จะได้ไม่เสียใจและไม่เสียเงินในภายหลัง” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กกจ. จัดส่ง เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน และนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
“ทั้งนี้ หากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสาย/นายหน้าหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ สามารถขอรับคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2248 4792 และ โทร. 0 2245 6763 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นายพิเชษฐ์ กล่าว