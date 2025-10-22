หมอเผยเอง รพ.ขาดสภาพคล่อง ไร้เงินซื้ออุปกรณ์ ผ่าตัดไม่ได้ หวั่นระบบสุขภาพล่ม ชี้ต้นเหตุที่สปสช.

ไทยส่อวิกฤต! หมอเผย ระบบสุขภาพล่ม เริ่มขึ้นแล้ว รพ.ขาดสภาพคล่องหนัก ไร้เงินซื้ออุปกรณ์-ยา คนไข้ล้น ไม่ได้รับการรักษา ชี้สาเหตุหนึ่งมาจาก สปสช. ปรับลดค่ารักษา-จ่ายต่ำกว่าทุน บางแห่งไม่ได้รับค่ารักษา ซ้ำยังต้องกลายเป็นลูกหนี้
ระบบสุขภาพล่ม – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ประสาทวิทยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีโรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลักพันล้าน ส่งผลให้ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยไม่ได้ ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ระบบสุขภาพล่มได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ไว้ความว่า
“ความจริงที่น่าเศร้า เรื่องจริงที่เป็นผลกระทบจาก รพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ขาดสภาพคล่องด้านการเงินมากกว่าพันล้าน ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ 4 รายในจังหวัดขอนแก่นที่เรารับการรักษาและต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต
แต่เมื่อ รพ.ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้จะเป็นจะเป็น รพ.ศูนย์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ไม่สามารถให้การผ่าตัดผู้ป่วย ทั้ง 4 รายนี้ได้ ยังโชคดีที่จังหวัดขอนแก่นยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก ผู้ป่วยทั้ง 4 รายจึงถูกส่งมารับการรักษาอย่างเรียบร้อยดีที่ รพ.ศรีนครินทร์ ถ้าจังหวัดขอนแก่นไม่มี รพ.ศรีนครินทร์ ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไป รพ.ไหน
คนไทยทุกคนครับ เหตุการณ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว จากการที่ รพ.ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะเกิดมากขึ้น และเกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัด ที่ รพ.ขาดสภาพคล่องด้านการเงิน จึงเรียนมายังคนไทยทุกคนให้ทราบว่า ระบบสุขภาพล่ม ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับ”
โดย หมอสมศักดิ์ระบุอีกว่า “วันนี้มาอีก 8 รายครับ แล้วคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รพ.ศรีนครินทร์พร้อมและยินดีให้การรักษา และหวังว่าจะได้รับค่ารักษาที่ครบถ้วนจาก สปสช.ครับ”
ประกอบกับวานนี้ (21 ตุลาคม) หมอสมศักดิ์ ยังได้โพสต์อีกว่า ในขณะนี้สถานการณ์ด้านการเงินของ รพ.ส่วนใหญ่ ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินที่เพียงพอจะนำมาซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ดีและมีความเหมาะสม มารักษาคนไข้ ตลอดจนขาดเงินในการจ้างพยาบาล เงินค่าโอที เงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ท่านจะสังเกตได้จากการที่ผู้ป่วยบางท่านถูกเลื่อนนัด งดการผ่าตัด ได้ยาจำนวนวันที่ลดลง การรอคอยคิวนัดตรวจที่ยาวนาน ความแออัดใน รพ. เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ลดลง
“ผมอยากบอกคนไทยทุกคนว่า สถานการณ์ในขณะนี้ของระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกสิทธิ เริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนมากขึ้น อีกไม่นานคงมี รพ.รัฐ เริ่มนโยบายรับรักษาผู้ป่วยบัตรทองจำนวนจำกัด เพราะการรักษาผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ รพ.ขาดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น
ผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า มีต้นเหตุหนึ่งมาจากการที่ สปสช. จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต่ำกว่าต้นทุนจริงมากๆ และมีการปรับลดค่ารักษาอีก แล้วนำไปปรับลดทั้งปีงบประมาณ ทำให้แต่ละ รพ.ได้รับเงินค่ารักษาในเดือนกันยายนนี้น้อยมาก หรือไม่ได้รับเลย และบาง รพ.กลายเป็นลูกหนี้ของ สปสช. โปรดดูแลสุขภาพขอท่านให้ดีที่สุด”