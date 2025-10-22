ชีวิตคุณภาพ

หมอเผยเอง รพ.ขาดสภาพคล่อง ไร้เงินซื้ออุปกรณ์ ผ่าตัดไม่ได้ หวั่นระบบสุขภาพล่ม ชี้ต้นเหตุที่สปสช.

ระบบสุขภาพล่ม

ไทยส่อวิกฤต! หมอเผย ระบบสุขภาพล่ม เริ่มขึ้นแล้ว รพ.ขาดสภาพคล่องหนัก ไร้เงินซื้ออุปกรณ์-ยา คนไข้ล้น ไม่ได้รับการรักษา ชี้สาเหตุหนึ่งมาจาก สปสช. ปรับลดค่ารักษา-จ่ายต่ำกว่าทุน บางแห่งไม่ได้รับค่ารักษา ซ้ำยังต้องกลายเป็นลูกหนี้ 

ระบบสุขภาพล่ม – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ประสาทวิทยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีโรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน หลักพันล้าน ส่งผลให้ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยไม่ได้ ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ระบบสุขภาพล่มได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ไว้ความว่า

“ความจริงที่น่าเศร้า เรื่องจริงที่เป็นผลกระทบจาก รพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ขาดสภาพคล่องด้านการเงินมากกว่าพันล้าน ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ 4 รายในจังหวัดขอนแก่นที่เรารับการรักษาและต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต

แต่เมื่อ รพ.ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้จะเป็นจะเป็น รพ.ศูนย์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ไม่สามารถให้การผ่าตัดผู้ป่วย ทั้ง 4 รายนี้ได้ ยังโชคดีที่จังหวัดขอนแก่นยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก ผู้ป่วยทั้ง 4 รายจึงถูกส่งมารับการรักษาอย่างเรียบร้อยดีที่ รพ.ศรีนครินทร์ ถ้าจังหวัดขอนแก่นไม่มี รพ.ศรีนครินทร์ ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไป รพ.ไหน

คนไทยทุกคนครับ เหตุการณ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว จากการที่ รพ.ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะเกิดมากขึ้น และเกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัด ที่ รพ.ขาดสภาพคล่องด้านการเงิน จึงเรียนมายังคนไทยทุกคนให้ทราบว่า ระบบสุขภาพล่ม ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับ”

โดย หมอสมศักดิ์ระบุอีกว่า “วันนี้มาอีก 8 รายครับ แล้วคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รพ.ศรีนครินทร์พร้อมและยินดีให้การรักษา และหวังว่าจะได้รับค่ารักษาที่ครบถ้วนจาก สปสช.ครับ”

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ประสาทวิทยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกอบกับวานนี้ (21 ตุลาคม) หมอสมศักดิ์ ยังได้โพสต์อีกว่า ในขณะนี้สถานการณ์ด้านการเงินของ รพ.ส่วนใหญ่ ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินที่เพียงพอจะนำมาซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ดีและมีความเหมาะสม มารักษาคนไข้ ตลอดจนขาดเงินในการจ้างพยาบาล เงินค่าโอที เงินค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ท่านจะสังเกตได้จากการที่ผู้ป่วยบางท่านถูกเลื่อนนัด งดการผ่าตัด ได้ยาจำนวนวันที่ลดลง การรอคอยคิวนัดตรวจที่ยาวนาน ความแออัดใน รพ. เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ลดลง

“ผมอยากบอกคนไทยทุกคนว่า สถานการณ์ในขณะนี้ของระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกสิทธิ เริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนมากขึ้น อีกไม่นานคงมี รพ.รัฐ เริ่มนโยบายรับรักษาผู้ป่วยบัตรทองจำนวนจำกัด เพราะการรักษาผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ รพ.ขาดสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นเท่านั้น

ผมอยากให้คนไทยทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่า มีต้นเหตุหนึ่งมาจากการที่ สปสช. จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต่ำกว่าต้นทุนจริงมากๆ และมีการปรับลดค่ารักษาอีก แล้วนำไปปรับลดทั้งปีงบประมาณ ทำให้แต่ละ รพ.ได้รับเงินค่ารักษาในเดือนกันยายนนี้น้อยมาก หรือไม่ได้รับเลย และบาง รพ.กลายเป็นลูกหนี้ของ สปสช. โปรดดูแลสุขภาพขอท่านให้ดีที่สุด