หมอสุภัทรเฉลยปัญหา สปสช. ไม่มีเงินจ่าย รพ. ชี้เป็นงานหินงบปลายปิด
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.) สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงกรณีปัญหางบเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ว่า ความเข้าใจพื้นฐานว่าด้วยงบปลายปิด ความยากความหินของ สปสช.
จากบทเรียนของกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งเป็นงบปลายเปิด หมายความว่า รักษาเท่าไหร่ก็เบิกได้หมด ทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน คร่าวๆคือ ไม่มีอั้น โรงพยาบาลชอบ ผลก็คืองบค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ขยายบานทุกปีคุมไม่อยู่ ปี 2567 สูงถึงแสนล้านบาท
ดังนั้น เพื่อรักษาการเงินการคลังประเทศ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งขาติปี 2545 จึงมีการออกแบบระบบงบบัตรทอง เป็นงบปลายปิด หมายความว่า มีงบจำกัดชัดเจนตามที่ระบุใน พรบ.งบประมาณแต่ละปี มีเค้กก้อนเท่านี้ ผู้ป่วยถ้ามากก็แน่นอนว่า จะได้เงินคืนค่ารักษาต่อรายลดลง
สปสช. ถูกสำนักงบคุมงบประมาณเข้ม มีการประมาณในต้นปี 2568 ว่า จากประมาณการจำนวนผู้ป่วยใน สามารถจ่ายคืน รพ.ได้ที่ RW ละ 8,350 บาท แต่เงินจำนวนนี้ ต้องหักเงินเดือนข้าราชการของโรงพยาบาลนั้นๆ ก่อนด้วย
ทุกโรงพยาบาลรู้ว่า admit มากได้มาก จึงขยัน admit กันทั้งประเทศ จำนวนผู้ป่วยในสูงกว่าประมาณการอย่างมาก จนพอสิ้นปีงบ 2568 เงินมีไม่พอจ่าย จาก RW ละ 8,350 บาท มีจ่ายเพียงราว RW ละ 7,600 บาท เพราะเค้กงบมีเท่าเดิม เป็นงบปลายปิด จึงเป็นต้นเหตุแห่งความโกลาหลในขณะนี้
ทางแก้ก็พอมี แก้ง่ายๆคือให้รัฐบาลเติมเงินงบกลางมาเพิ่มให้จนได้ RW ละ 8,350 บาท น่าจะใช้เงินราว 1 หมื่นล้านบาท แต่ไม่ง่าย เพราะสำนักงบและกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่า เงินบำรุงโรงพยาบาลในสังกัด สธ. มีตั้งสามสี่หมื่นล้าน ช่วยกันเองได้ ให้ปันกันเองก่อน
อื่นๆก็คือการรีดงบ UC ก้อนอื่นที่ใช้ไม่หมดมาโป๊ะงบผู้ป่วยใน ซึ่งก็คงได้ไม่มากพอ แต่ก็ต้องทำ
อย่างไรก็ตาม หากบริหารงบบัตรทองเป็นงบปลายเปิดแบบสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาล happy แน่ แต่ภาระงบประมาณคงชันชะลูด รัฐบาลจะเอางบที่ไหนมาจ่ายในขณะที่เศรษฐกิจแย่ เก็บภาษียากลำบาก ถนนก็ต้องทำ คนละครึ่งก็ต้องจัด
โจทย์นี้ใหญ่กว่า สปสช. ที่จะแก้ได้ เป็นโจทย์ประเทศที่ทุกฝ่ายทุกพรรคต้องทำการบ้านช่วยกัน ล้ม สปสช. แล้วให้ สธ. หรือใครมาบริหารก็เจอหล่มเดียวกัน
สำหรับผม ผมก็ขัดใจ งบโรงพยาบาลสะบ้าย้อยก็ถูกตัด แต่เราก็ต้องเข้าใจในความยากความหินที่ยากยิ่งในการบริหารจัดการแบบงบปลายปิดด้วย แล้วมาคุยกันบนฐานความรู้และฐานความตั้งใจในการสร้างสรรค์ระบบหลักประกันสุขภาพไทย