ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 68 พบ 37 จุดเร่งด่วน ต้องแก้ไข
นายวิศณุ กล่าวว่า ที่ประชุมสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้นำเสนอข้อมูล สถิติพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังทั่วกรุงเทพมหานคร โดยพบว่ามีจุดเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 737 จุด แบ่งเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนุน 120 จุด น้ำฝนบนถนนสายหลัก 144 จุด และถนนสายรอง 473 จุด
จากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พบแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 383 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 120 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น 64 จุด
นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการดำเนินแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่เสี่ยงสำคัญ เช่น พื้นที่เขตประเวศ –พระโขนง -บางนา พื้นที่เขตหลักสี่ พื้นที่เขตดอนเมือง พื้นที่เขตวังทองหลาง -บางกะปิ -บึงกุ่ม พื้นที่เขตภาษีเจริญ พื้นที่เขตลาดกระบัง
อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนงานที่กำหนด พร้อมจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป