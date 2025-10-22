ชีวิตคุณภาพ

ถอดบทเรียนน้ำท่วมปี 68 พบ 37 จุดเร่งด่วน ต้องแก้ไข

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนน้ำท่วม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสรุปบทเรียนจากเหตุอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พร้อมวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะต่อไป โดยมี นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมการประชุม

นายวิศณุ กล่าวว่า ที่ประชุมสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้นำเสนอข้อมูล สถิติพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังทั่วกรุงเทพมหานคร โดยพบว่ามีจุดเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 737 จุด แบ่งเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนุน 120 จุด น้ำฝนบนถนนสายหลัก 144 จุด และถนนสายรอง 473 จุด

จากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พบแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ 383 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ 120 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนหรือหน่วยงานอื่น 64 จุด

ขณะที่ จุดเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีมีจำนวน 37 จุด ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้วางมาตรการและแผนงานแก้ไขในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการดำเนินแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่เสี่ยงสำคัญ เช่น พื้นที่เขตประเวศ –พระโขนง -บางนา พื้นที่เขตหลักสี่ พื้นที่เขตดอนเมือง พื้นที่เขตวังทองหลาง -บางกะปิ -บึงกุ่ม พื้นที่เขตภาษีเจริญ พื้นที่เขตลาดกระบัง

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนงานที่กำหนด พร้อมจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

