สภาองค์การลูกจ้างฯ จ่อยื่นคัดค้าน ‘บำนาญสูตร Care’ ชี้กระทบม.33 เสียประโยชน์

สภาองค์การลูกจ้างฯ จ่อรวมพลบุกสปส. ยื่นคัดค้าน ‘บำนาญสูตร Care’ ชี้กระทบม.33 เสียประโยชน์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีผลประชาพิจารณ์บำนาญชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 หรือ “สูตรบำนาญ Care” ของสำนักงานประกันสังคม ว่า จากจำนวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามในทุกช่องทาง รวมทั้งสิ้น 102,010 รายนั้น ได้ก่อให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่า ผลการประชาพิจารณ์ดังกล่าวสามารถสะท้อนเสียงของผู้ประกันตนตามมาตราใดได้อย่างแท้จริง ระหว่างมาตรา 33 หรือมาตรา 39
“แน่นอนว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งมีจำนวนกว่า 1.6 ล้านราย จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สูตรคำนวณบำนาญตามแนวทางบำนาญสูตร Care ขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างในระบบ กลับได้รับผลกระทบในลักษณะที่เป็นการสูญเสียสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนเงินบำนาญที่ลดลง” นายพนัส กล่าว
นายพนัส กล่าวเพิ่มว่า เมื่อวานนี้ (21 ตุลาคม 2568) ตนได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการคำนวณสูตรบำนาญดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการยอมรับว่า การนำสูตรใหม่นี้มาใช้ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 บางกลุ่ม ได้รับเงินบำนาญชราภาพลดลงจากเดิม และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงได้กำหนดแนวทางการชดเชยผลกระทบเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยผู้ที่เกษียณอายุในปี 2569 จะได้รับการชดเชยส่วนต่างเต็มจำนวน 100% ปี 2570 ชดเชย 80% ปี 2571 ชดเชย 60% ปี 2572 ชดเชย 40% และปี 2573 ชดเชย 20% ตามลำดับ
“ทำให้เห็นว่า หากจำเป็นต้องมีมาตรการชดเชย ย่อมสะท้อนว่าได้มีผู้เสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสูตรบำนาญดังกล่าวแล้ว แล้วกล่าวได้อย่างไรว่า ไม่มีผู้ใดได้รับผลกระทบจากการใช้สูตรบำนาญใหม่นี้” นายพนัส กล่าว
นายพนัส กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ จากผลการประชาพิจารณ์ พบว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงสูตรบำนาญจำนวน 22,512 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.07 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรม (โรงงาน) ส่วนกลุ่มที่แสดงความเห็นชอบกับสูตรบำนาญใหม่นั้น ส่วนใหญ่ย่อมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนสูตรในครั้งนี้
“ทางสภาฯ ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นจากกลุ่มลูกจ้าง เพื่อจัดทำข้อเสนอคัดค้านแนวทางการปรับสูตรบำนาญดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อสำนักงานประกันสังคม พร้อมเตรียมนำผู้แทนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนประมาณ 200-300 คน เดินทางไปยื่นหนังสือแสดงจุดยืน หากยังคงมีแนวโน้มว่าการปรับสูตรดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อผู้ประกันตนในระบบต่อไป” นายพนัส กล่าว