พัฒนา ตอบปม บุคลากร รพ. จี้ ‘ปฏิรูปบัตรทอง’ เผยระบบดีอยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ ว่า เรื่องนี้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรรยากาศเป็นการหารือด้วยดี ทิศทางดี ความรู้สึกที่ต้องการรักษาคุณภาพเป็นไปในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นก็จะทำงานเชิงรายละเอียดเข้มข้นมากขึ้น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาร่วมกัน ซึ่งรายละเอียดจะมีทยอยออกมาให้ทราบต่อไป
“ขณะนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะพูดไปพร้อมๆ กัน และพูดในแมสเสจไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่า โดยรวมเป็นบรรยากาศที่ดี” นายพัฒนา กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าบุคลากรสาธารณสุขออกมาแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ถือป้าย “กู้วิกฤตโรงพยาบาล ต้องปฏิรูปสปสช.” นายพัฒนา กล่าวว่า ปฏิรูปอะไร ระบบหรืออะไรจริงๆ แล้ว ระบบอาจจะดีอยู่แล้ว แต่อาจเป็นเพราะไม่ได้คุยกันหรือไม่
“ยกตัวอย่างเห็นของแบบหนึ่งออกมาแต่ไม่ได้ดั่งใจเรา และเพอฟอร์มไม่ค่อยดี แต่จริงๆ ระบบอาจดีอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติงานบางอย่างอาจติดอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็ต้องแก้พวกนี้หน่อย ส่วนเรื่องระบบ หากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆ ก็มาว่ากันได้ เราจะไม่ทำงานแบบเก็บปิด หรือหมกเม็ดปัญหา เราเอาปัญหามากาง หาทางออกด้วยความโปร่งใส” นายพัฒนา กล่าว
เมื่อถามว่าเพราะอะไรยังไม่เสนองบกลางกว่า 8 พันล้านบาทต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) วานนี้(21 ต.ค.) นายพัฒนา กล่าวว่า งบกลาง มีการคุยกันอยู่ในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ถ้ามีมติ ครม.ออกมาก็คงจบ
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่ายังไม่พร้อมเสนองบกลางเข้าครม.หรือไม่ หรือติดขัดอะไร นายพัฒนา ยิ้มและกล่าวติดตลกว่า “หรือจะไปประชุมร่วมกัน”