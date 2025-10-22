สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์ฯ จัดประชุม WCAM 2025 ระดมแพทย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย (TCAS) จัดการประชุม WCAM 2025 หรือ World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-Aging & Alternative Medicine เพื่อแลกเปลี่ยน “มุมมองเชิงนโยบาย” กับผู้นำทางการแพทย์ด้านความงามระดับชาติ สนับสนุนการขับเคลื่อนวิทยาการและเศรษฐกิจ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
การประชุม “World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine, AntiAging and Alternative Medicine 2025 (WCAM 2025)” จัดขึ้นเพื่อรวมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านศัลยกรรม เวชศาสตร์ความงาม การชะลอวัย และการแพทย์ทางเลือก เป็นเวทีที่รวมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคการรักษาล่าสุด และอัพเดตนวัตกรรมทางการแพทย์จากแหล่งความรู้ระดับชั้นนำของโลก โดย พญ.เบญ บุตรวงศ์ ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผม FUE Asia ได้รับเกียรติให้รับตำแหน่งให้ดูแล Hair Module Chairperson ซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทผู้นำสูงสุดด้านการปลูกผมในงานครั้งนี้
ยิ่งไปกว่านั้น พญ.เบญ บุตรวงศ์ ประธานสมาคมแพทย์ปลูกผม FUE Asia ยังมีบทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางองค์ความรู้ วางโครงสร้างหัวข้อวิชาการ และเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิค ประสบการณ์ และมุมมองเชิงลึกด้าน Hair Science & Hair Transplant และยังได้เป็นวิทยากรด้านวิชาการให้ความรู้เรื่อง Long Hair FUE พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์ “เสนอแนวทางเชิงนโยบาย” เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Aesthetic Thailand Medical Hub หรือ “ศูนย์กลางการแพทย์ด้านความงามของภูมิภาค” อันเป็นการช่วยยกระดับแพทย์ไทยสู่เวทีโลกให้การรักษาปลอดภัย มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล ที่สำคือ เป็ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการปลูกผม Asia สู่เวทีโลกอีกด้วย
สำหรับการประชุม “World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine, AntiAging and Alternative Medicine 2025 (WCAM 2025)” ยังได้รับเกียรติจากผู้นำระดับชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน ได้แก่ นพ.สมศักดิ์ กรีชัย รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่มด้านสาธารณสุข เข้ามาร่วมเสวนากับผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ทำให้การประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการ แต่เป็นเวทีวางกลยุทธ์อนาคตอุตสาหกรรมการแพทย์ความงามของประเทศไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผู้ต้องการข้อมูลเพิ่เมเติมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน www.mediren.com หรือ Facebook: medirenclinic หมอเบญ โทร 086-330-3111