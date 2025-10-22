ชีวิตคุณภาพ

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟ 23 ต.ค. กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เช็กเลยที่ไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งเตือนประกาศดับไฟหลายพื้นที่ ในวันที่ 23 ตุลาคม ดังนี้

เวลา จังหวัด บริเวณ
08.00 – 14.00 น. นนทบุรี ริมถนนประชาชื่น
08.00 – 14.00 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนประชาชื่น
08.00 – 15.30 น. สมุทรปราการ ริมถนนพุทธรักษา บริเวณ หมู่บ้านปัญฐิญา ถึง ซอยแพรกษา 10/2
08.30 – 11.00 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ จรัญสนิทวงศ์ 20-18
08.30 – 12.00 น. กรุงเทพมหานคร ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 66, 68 และ 87, 89
08.30 – 13.00 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนงามวงศ์วาน
08.30 – 14.00 น. สมุทรปราการ ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 41 บจ./ฟขพ ติดตั้ง Sectionalizer
08.30 – 14.00 น. นนทบุรี ถนนติวานนท์ ตั้งแต่ ซอยติงานนท์7/1 ปรับปรุงอปกรณ์ต้นหม้อแปลง
08.30 – 14.00 น. กรุงเทพมหานคร ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 36 บจ./ฟขพ ติดตั้ง Sectionalizer
08.30 – 14.00 น. สมุทรปราการ ถนนกิ่งแก้ว 25/1 ซอยหมู่บ้านบุลาสิริ , พฤกษาวิลล์ บจ./ฟขพ ติดตั้ง sectionalizer
08.30 – 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ถนนคู้บอน บริเวณซอยคู้บอน 21 ซอยคู้บอน25 ถึง ปากซอยคู้บอน 27
08.30 – 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ถนนลาดพร้าว ซอยหมู่บ้านไดร์ฟอินสแควร์ 5 (บางส่วน)
08.30 – 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนลาดปลาเค้า บริเวณ ซอยลาดปลาเค้า68 ซอยลาดปลาเค้า70 ถึง ริมถนนใกล้ซอยลาดปลาเค้า 72
08.30 – 15.30 น. นนทบุรี ริมถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) บริเวณ เลียบคลองขุนศรี (ยกสายแรงสูง)
08.30 – 15.30 น. นนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอยสี่แยกบางพลู
08.30 – 15.30 น. นนทบุรี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยสี่แยกบางพลู
10.00 – 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 ซอยโรงพยาบาลปิยเวท
10.00 – 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนพระราม 9 บริเวณ ต้น riser โรงเรียนนานาชาตคิวเบอรรี่ ถึง โรงเรียนนานาชาตคิวเบอรรี่
10.00 – 15.30 น. กรุงเทพมหานคร ริมถนนพระราม 9 บริเวณ ต้น riser คอนโดลุมพินี พระราม 9 รัชดา ถึง คอนโดลุมพินี พระราม 9 รัชดา