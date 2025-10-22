การไฟฟ้านครหลวง แจ้งดับไฟ 23 ต.ค. กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เช็กเลยที่ไหนบ้าง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งเตือนประกาศดับไฟหลายพื้นที่ ในวันที่ 23 ตุลาคม ดังนี้
|เวลา
|จังหวัด
|บริเวณ
|08.00 – 14.00 น.
|นนทบุรี
|ริมถนนประชาชื่น
|08.00 – 14.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนประชาชื่น
|08.00 – 15.30 น.
|สมุทรปราการ
|ริมถนนพุทธรักษา บริเวณ หมู่บ้านปัญฐิญา ถึง ซอยแพรกษา 10/2
|08.30 – 11.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ จรัญสนิทวงศ์ 20-18
|08.30 – 12.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 66, 68 และ 87, 89
|08.30 – 13.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนงามวงศ์วาน
|08.30 – 14.00 น.
|สมุทรปราการ
|ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 41 บจ./ฟขพ ติดตั้ง Sectionalizer
|08.30 – 14.00 น.
|นนทบุรี
|ถนนติวานนท์ ตั้งแต่ ซอยติงานนท์7/1 ปรับปรุงอปกรณ์ต้นหม้อแปลง
|08.30 – 14.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 36 บจ./ฟขพ ติดตั้ง Sectionalizer
|08.30 – 14.00 น.
|สมุทรปราการ
|ถนนกิ่งแก้ว 25/1 ซอยหมู่บ้านบุลาสิริ , พฤกษาวิลล์ บจ./ฟขพ ติดตั้ง sectionalizer
|08.30 – 15.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ถนนคู้บอน บริเวณซอยคู้บอน 21 ซอยคู้บอน25 ถึง ปากซอยคู้บอน 27
|08.30 – 15.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ถนนลาดพร้าว ซอยหมู่บ้านไดร์ฟอินสแควร์ 5 (บางส่วน)
|08.30 – 15.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนลาดปลาเค้า บริเวณ ซอยลาดปลาเค้า68 ซอยลาดปลาเค้า70 ถึง ริมถนนใกล้ซอยลาดปลาเค้า 72
|08.30 – 15.30 น.
|นนทบุรี
|ริมถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) บริเวณ เลียบคลองขุนศรี (ยกสายแรงสูง)
|08.30 – 15.30 น.
|นนทบุรี
|ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอยสี่แยกบางพลู
|08.30 – 15.30 น.
|นนทบุรี
|ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยสี่แยกบางพลู
|10.00 – 15.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ถนนพระราม 9 ซอยโรงพยาบาลปิยเวท
|10.00 – 15.00 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนพระราม 9 บริเวณ ต้น riser โรงเรียนนานาชาตคิวเบอรรี่ ถึง โรงเรียนนานาชาตคิวเบอรรี่
|10.00 – 15.30 น.
|กรุงเทพมหานคร
|ริมถนนพระราม 9 บริเวณ ต้น riser คอนโดลุมพินี พระราม 9 รัชดา ถึง คอนโดลุมพินี พระราม 9 รัชดา