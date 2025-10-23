กรมการจัดหางาน เตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกทำงานตปท. เสี่ยงตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลฯ

กรมการจัดหางาน เตือนภัย! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกคนไทยไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน เสี่ยงถูกบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้สื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊กโฆษณาชักชวนคนไทยไปทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ในตำแหน่งแอดมินออนไลน์ ตอบแชทลูกค้า โดยแอบอ้างว่ามีค่าตอบแทนสูง สวัสดิการดี มีที่พักและอาหารให้ เพื่อจูงใจ เมื่อมีผู้สนใจตกลงทำงานและเดินทางไปถึง จะถูกบังคับให้ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือเว็บการพนันผิดกฎหมาย มีการกักขัง ให้อดอาหารและมีการข่มขู่ รวมถึงทำร้ายร่างกาย ยึดเอกสารประจำตัว หรือมีการขายต่อให้นายจ้างรายอื่น
“กรมการจัดหางานมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคนหางานทุกคน จึงขอแจ้งเตือนผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครงานและบริษัทจัดหางานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และโปรดระมัดระวังหากพบเห็นการโฆษณาที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและมีลักษณะผิดปกติ รวมถึงขอย้ำว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการหลอกลวงให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การโฆษณาจัดหางานบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้สนใจทำงานต่างประเทศสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทางไปทำงาน เพื่อป้องกันการหลอกลวงที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน