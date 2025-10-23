‘พัฒนา-วรโชติ’ เตรียมลุยนโยบาย Quick Win ยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ดึงเงินเข้าประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พบคืบหน้าตามแผน เตรียมจัดงาน “1st Thailand Health Economic Forum” ครั้งแรกของประเทศนำสุขภาพช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมมอบ “ระบบนัดหมายออนไลน์- หมอพร้อม Super App – Health ID ทารก/เด็กแรกเกิด” เป็นของขวัญปีใหม่ประชาชน
วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมทุกนโยบายดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และหลายประเด็นเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ ประเด็น “30 บาทรักษาทุกที่และฟอกไตฟรีได้ทุกแห่ง” นอกจากการกำกับติดตามคุณภาพของหน่วยบริการทั่วประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาผู้ป่วยฟอกไตถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม จะมีการเพิ่มศักยภาพทีมเจรจาและทีมจัดเก็บอวัยวะเพื่อนำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยประเด็น “หมอไม่ล้า ประชาชนไม่รอ เชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยี” หลังนำร่องระบบนัดหมายออนไลน์ใน 4 โรงพยาบาลและเขตสุขภาพที่ 4 เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัด 902 แห่งมีการเปิดระบบแล้ว 54% ส่วนหมอพร้อม Super App และระบบ Health ID เด็ก/ทารกแรกเกิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบก่อนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2569 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ส่วนประเด็น “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศด้วยการแพทย์มูลค่าสูง” มีการประสานความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เตรียมจัดงาน “1st Thailand Health Economic Forum” ซึ่งเป็นงานด้านเศรษฐกิจสุขภาพครั้งแรกของประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 นี้
ด้านนายวรโชติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายยกระดับ อสม. ให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยสาธารณสุข ขณะนี้มีการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางรองรับแล้ว จะเริ่มดำเนินการได้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ส่วนการปราบปราม ป้องกันการกระทําผิดกฎหมายด้านสุขภาพ มีการสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบจับกุมผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง และต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะทำความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ให้บริการตลาดออนไลน์ เพื่อตรวจจับไม่ให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายด้วย
“สำหรับการเร่งรัดให้แรงงานต่างชาติ/ต่างด้าว ซื้อประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระงบประมาณรัฐ มีการนำร่องระบบ FDH Migrant ในศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี เตรียมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีข้อมูลแรงงานต่างชาติ/ต่างด้าวที่ครอบคลุม สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพและเป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวรโชติ กล่าว