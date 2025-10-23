สพท. จี้รัฐบาลขวางทุนจีน ย้ายฐานผลิตแท่นหลุมฯ ทำแรงงานไทยนับหมื่นตกงาน-เสียโอกาสพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ พร้อมด้วยผู้แทนแต่ละองค์กร กว่า 300 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงพลังงาน ผ่านนายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งรัดมาตรการคุ้มครองแรงงานและระงับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติ (ประเทศจีน) ในโครงการ ‘บันเดิ้ล 4’ สำหรับการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
นายมนัส เปิดเผยว่า ด้วยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือจากสหภาพแรงงาน และกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิต (ปิโตรเลียม) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประมูลงานของปตท.สผ. คือโครงการบันเดิ้ล 4 ที้มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทจากประเทศจีนได้โครงการบันเดิ้ล 4 ไปทำและมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายฐานการผลิตทั้งหมดออกไปนอกประเทศไทย
นายมนัส กล่าวด้วยว่า การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานไทยกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นแรงงานเทคนิคขั้นสูงและมีทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น วิศวกร ช่างเชื่อม ช่างประกอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมพลังงาน หากการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นจริง จะทำให้แรงงานจำนวนมากต้องตกงานในทันที พร้อมทั้งทำให้ประเทศไทยสูญเสียขีดความสามารถใน การผลิตแท่นหลุมและโครงสร้างพลังงาน อันเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อแรงงานและประเทศดังนี้
1.มิติแรงงาน แรงงานไทยเฉพาะทางจำนวนมากเสี่ยงถูกเลิกจ้าง และไม่มีระบบรองรับการจ้างงานหรือฝึกอบรมซ้ำ หรือ Reskill/Upskill
2. มิติอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการไทยกว่า 400 รายในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ และผู้ประกอบการ SME อาจต้องหยุดกิจการ หรือปิดตัวถาวร
3. มิติเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน Fabrication, Automation, และ Offshore System ซึ่งเป็นฐานเทคโนโลยีในอนาคต
4. มิติสังคม แรงงานตกงานจำนวนมากจะสร้างผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจท้องถิ่น และความเชื่อมั่นของแรงงานไทยโดยรวม
“เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การประมูลบางประการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทต่างชาติ คือ ขณะนี้บริษัทชาวจีนแห่งหนึ่งได้โครงการประมูลดังกล่าว จึงต้องนำโครงการที่ประมูลได้จำนวนหลายหมื่นล้านบาทนี้ไปทำงานที่ประเทศจีน โดยใช้แรงงานชาวจีนก่อสร้าง ทำให้ผู้รับเหมารวมถึงคนงานที่ทำงานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตฯ ของปตท.สผ. ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ช่างประกอบที่มีทักษะอาจได้รับผลกระทบ และเกิดปัญหาการเลิกจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและท่อส่งก๊าซ ซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นคนไทย จากหลากหลายบริษัทที่มาเหมาช่วง และรวมถึงบริษัทซัพพลายเออร์วัสดุต่าง ๆ รวมไปถึงครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานทั้งหมด ที่มีมูลค่ามหาศาล” นายมนัส กล่าว