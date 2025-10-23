เช็กความหนาวปีนี้ อุตุชี้ ดอนเมืองอุณหภูมิต่ำสุด กทม.หนาวเป็นระลอก ขึ้นภู-ดอยเจอแน่ทั้งแม่คะนิ้ง-เหมยขาบ

เช็กความหนาวปีนี้ อุตุชี้ ดอนเมืองจะหนาวสุด กทม.หนาวเป็นระลอก ขึ้นภู-ดอยเจอแน่ทั้งแม่คะนิ้ง-เหมยขาบ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยกับ มติชนออนไลน์ ว่า เดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ ประเทศไทย จะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มรูปแบบ แต่ในช่วงต้นเดือนอาจจะยังหนาวไม่เต็มที่นัก เพราะยังมีเมฆฝนที่เรียกว่าเมฆแผ่น พัดเข้ามา ทำพื้นที่ภาคกลาง มีฝนตก แต่ตกไม่มาก ขณะที่ภาคใต้ จะมีลมมรสุมที่พัดจากฝั่งอันดามันเข้ามา ส่งผลให้ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
เมื่อถามว่า อยากให้อธิบายปรากฏการณ์ความหนาวในปีนี้ นายสมควรกล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้ ปรากฏการณ์ลานีญายังมีลักษณะอ่อนๆ อยู่ คล้ายๆ กับปี 2567 ดังนั้น ในภาพรวมความหนาวก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก ที่แตกต่างคือความหนาวจะมาเป็นระลอกสั้นๆ 2-3 วัน แล้วอุ่น แล้วก็กลับมาหนาวใหม่ สลับไปสลับมา ในขณะที่ปีที่แล้วความหนาวค่อนข้างจะกินระยะนานกว่า
“ที่พูดคือ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และภาคกลาง โดยในเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 20-22 องศาเซลเซียส แต่เดือนธันวาคมถึงมกราคม อุณหภูมิก็อาจจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 18-19 องศาเซลเซียส สำหรับ กทม.และปริมณฑลนั้น พื้นที่ที่น่าจะหนาวที่สุดคือแถวดอนเมือง และปทุมธานี แต่อุณหภูมิสูงกว่าปีที่แล้วนิดหน่อย ถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้ว ดอนเมือง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17-17.5 องศาเซลเซียส” นายสมควรกล่าว
เมื่อถามว่า กรุงเทพฯมีโอกาสที่จะหนาวกว่าที่พยากรณ์เอาไว้หรือไม่ นายสมควรกล่าวว่า ต้องดูมวลอากาศเย็นที่จะพัดเข้ามาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ถ้าแรงในช่วง 1020-1022 โอกาสที่จะหนาวมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ก็มี แต่ถ้าอยู่ที่ 1013-1016 ก็จะเป็นไปตามที่พยากรณ์เอาไว้
ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า พื้นที่อื่นๆ คือ ยอดดอย ยอดภู ก็ยังคงเห็น เหมยขาบ แม่คะนิ้ง ให้ได้ชื่นใจว่าเป็นฤดูหนาวเหมือนเดิม ทั้งภูกระดึง ภูเรือ ภูชี้ฟ้า ภูหินร่องกล้า ดอยอินทนนท์ ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม อุณหภูมิก็จะเป็นเลขตัวเดียว 4-5 องศาเซลเซียส หรือบางช่วง อาจจะสูงขึ้นมาที่ 8-9 องศาเซลเซียส วนสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอื่นๆ เช่น เขาใหญ่ ภูกระดึง โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ ภูกระดึงอุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส ส่วนเขาใหญ่ 15-16 องศาเซลเซียส และบางวันอาจจะลดลงไปอยู่ที่ 12-13 องศาเซลเซียส