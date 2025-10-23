แก่งกระจาน สั่งห้ามเข้า ‘น้ำตกแม่กระดังลา’ หลังพบหนุ่ม 23 ลื่นล้ม ย้ำอยู่ระหว่างพัฒนาก่อนเปิดเที่ยว

อุทยานฯแก่งกระจาน ประกาศห้ามเข้า ‘น้ำตกแม่กระดังลา’ หลังมีคนลื่นล้ม ย้ำอยู่ระหว่างพัฒนาก่อนเปิดท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ออกประกาศสั่งห้ามบุคคลเข้า พื้นที่น้ำตกแม่กระดังลา หลังเกิดเหตุชายวัย 23 ปี ลื่นล้มได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถขยับตัวได้ โดยการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ถนนเป็นทางลูกรัง และห่างไกลชุมชน
โดยล่าสุดได้นำส่งผู้บาดเจ็บถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยแล้ว พร้อมย้ำว่า น้ำตกดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสำรวจและพัฒนา เพื่อให้มีความพร้อมและถูกต้องตามระเบียบก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว
นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 14.24 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม ได้รับรายงานจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.5 (เขาพุพลู) ว่ามีประชาชนลื่นล้มบริเวณน้ำตกแม่กระดังลา จึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยและค้นหาของอุทยานฯประสานงานกับอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญสถานจังหวัดเพชรบุรี เข้าให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
จากการตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 23 ปี ภูมิลำเนาในท้องที่ ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถขยับตัวได้ การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างไกลจากชุมชน สภาพถนนเป็นทางลูกรัง และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรายดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ออกประกาศห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่น้ำตกแม่กระดังลาอย่างเด็ดขาด เนื่องจากปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงยังไม่มีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการท่องเที่ยว
อีกทั้งระยะทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.5 (เขาพุพลู) ไปยังน้ำตกแม่กระดังลา มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกต่อประชาชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางอุทยานจะเร่งดำเนินการพัฒนา เพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต