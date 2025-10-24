เฮ้ง ใช้โมเดล วราวุธ เอาพลายประตูผา-ศรีณรงค์ กลับมารักษาที่ไทย
กรณี มีกลุ่มคนรักษ์ช้าง ได้มาร้องเรียนกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เรื่องขอให้เข้าไปช่วยพลายประตูผา และพลายศรีณรงค์ ซึ่งอยู่ที่ประเทศศรีลังกา โดย ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า จะบินไปดูช้างทั้ง 2 เชือกด้วยตัวเองนั้น
วันที่ 24 ตุลาคม นายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า ยอมรับว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะช้างทั้ง 2 เชือก โดยกรรมสิทธินั้นสมบัติของศรีลังกา
“นโยบายของผมนั้นคือ เอาช้างกลับมาแน่ แต่วิธีการมันมีหลายขั้นตอน ผมสั่งให้ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา ไปคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศศรีลังกา และท่านเอกอัคราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคมก่อน ทั้งนี้ ให้ใช้โมเดลของ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรี ทส. ที่เคยนำพลาย ศักดิ์สุรินทร์กลับมา อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่า พลายศักดิ์สุรินทร์ในตอนนี้ เนื่องจากประเทศไทยได้ให้ไปกับประเทศศรีลังกาไปแล้ว เขาก็ยังเป็นสมบัติของประเทศศรีลังกาอยู่ แต่ที่เรานำกลับมานั้น คือ นำกลับมารักษาตัวเท่านั้น ซึ่งพลายประตูผา และพลายศรีณรงค์ ก็จะใช้ในรูปแบบเดียวกัน”นายสุชาติ กล่าว
พลายศรีณรงค์
รัฐมนตรีทส. กล่าวว่า เนื่องจากเรื่องนี้ละเอียดอ่อน ผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่า เราไปทวงช้างคืน และเราจะยกโขยงกันไปเพื่อเอาช้างคืน ซึ่งไม่ใช่ เราจะไปเยี่ยมช้าง ว่าเขาอยู่สบายดีไหม ถ้าไม่สบายเราก็เอาสัตวแพทย์ไปช่วยรักษา ช่วยดูแล แต่ถ้ารักษาไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม ก็จะนำมารักษาที่ประเทศไทย แต่นั่นแหละพอมาถึงขั้นตอนนี้ มันต้องเจรจา ทั้งกับทางการกระทรวงการต่างประเทศของเขา และเนื่องจากช้างทั้ง 2 เชือกรัฐบาลไม่ได้ดูแลเอง แต่ให้วัดดูแล ก็ต้องเจรจากับวัดด้วย และวัดที่ดูแลช้างทั้ง 2 ตัวก็เป็นคนละวัดกันอีก ก็ต้องเจรจาทั้ง 2 วัด
“ผมไม่อยากให้ออกตัวเรื่องนี้แรง เพราะตอนนี้ข่าวออกไป ทางประชาชนศรีลังกาก็เริ่มมีการต่อต้านกันแล้ว จึงอยากไปทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายกันให้เรียบร้อยดีก่อน”นายสุชาติ กล่าว
พลายประตูผา
นายอรรถพล กล่าวว่า วันที่ 28 ตุลาคม ตนจะประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วิธีการ และรูปแบบคือ ไปเจรจา เพื่อนำช้างกลับมารักษา ไม่ใช่ไปยึดช้าง หรือทวงช้างคืน เพราะอย่างไรเสีย ช้างก็ยังเป็นสมบัติของศรีลังกาอยู่ แต่เราในฐานะประเทศที่ให้ช้างเขาไปจะไปเยี่ยม และรักษา ซึ่งการรักษานั้นหากรักษาที่โน่นไม่ได้ ต้องนำกลับมารักษาที่ประเทศไทย
“ในขั้นตอนนี้แหละสำคัญ เราต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน กับรัฐบาลของเขา กับทางวัด ซึ่งช้างทั้ง 2 ตัว อยู่คนละวัด วัดหนึ่งห่างจากกรุงโคลัมโบ 3 ชั่วโมง อีกวัดห่างจากจากกรุงโคลัมโบ 5 ชั่วโมง สำหรับพลายประตูผานั้น อายุ 51 ปีแล้ว การนำกลับมารักษาก็ต้องวางแผนอย่างรัดกุมด้วย ทุกขั้นตอนใช้ความละเอียดอ่อนทั้งหมด”นายอรรถพล กล่าว