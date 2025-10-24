GSK ประเทศไทย มอบวัคซีน HPV 8,650 โดส แก่สภากาชาดไทย ขยายโอกาสป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้เยาวชนไทยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK ตอกย้ำพันธกิจ “ก้าวล้ำนำโรคไปด้วยกัน” (Ahead Together) ด้วยการมอบวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี (HPV) จำนวน 8,650 โดส ให้แก่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย แก่เด็กผู้หญิงอายุ 9-15 ปี ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV มาก่อน เช่น เด็กผู้หญิงที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียน เป็นต้น การได้รับการสนับสนุนวัคซีนจาก GSK จะช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวัคซีนของรัฐ เป็นต้น โดยเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการป้องกันโรคและยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยเหล่านี้ในระยะยาว”
นางมาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “GSK ในฐานะบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ เราพร้อมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับเทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากร เพื่อก้าวล้ำนำโรคไปด้วยกัน การบริจาควัคซีนเพื่อป้องกัน HPV ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GSK ในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของไทย และเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้รับการป้องกันจากโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับพันธกิจ ‘Ahead Together’ ของ GSK และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3 ของสหประชาชาติ (UN SDG3) ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกช่วงวัย เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในภารกิจนี้ เพื่อร่วมสร้างเกราะป้องกันให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน”