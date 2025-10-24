สธ.เปิดตัว ‘THEMS’ ตั้งเป้า รพ.ลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยคาร์บอนฯน้อยกว่า8หมื่นตันCO2e/ปี
วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รักษาการรองปลัด สธ.มอบนโยบายส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลในประเทศไทย (Thai Hospital Emissions Management System: THEMS) โดยมี ผู้ตรวจราชการ สธ. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) Mr.SECA ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และมีผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, โรงพยาบาล (รพ.) บ้านตาก จ.ตาก, รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา และมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมเป็นวิทยากร
นพ.โสภณ กล่าวว่า ภาวะโลกร้อน มีสาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ หลายประเทศจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะที่เข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573
ซึ่งในส่วนของ สป.สธ. ได้วางแนวทางรองรับนโยบายคาร์บอนเครดิตของรัฐบาล ด้วยการสร้างระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประกาศนโยบายส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยให้ทุกหน่วยงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้ได้ไม่น้อยกว่า 80,000 ตัน CO2e/ปี และมีการชดเชยคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการที่ได้รับการรับรอง เช่น โครงการขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ได้เปิดตัวระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดอบรมภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการนำเข้าข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้าน นพ.พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานทดแทนแล้ว โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS: Low Emission Support Scheme) เช่น โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร ด้านการจัดการของเสีย ด้านพลังงาน หรืออื่นๆ และรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม THEMS เพื่อเป็นฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานพยาบาล และยังเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนด้วย