‘พัฒนา’ ห่วงใยสุขภาพกลุ่มเปราะบาง แนะ 3 แนวทางรับมือฝุ่น PM 2.5 ช่วงฤดูหนาว
วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศปิด ฝุ่นกระจายตัวได้ไม่ดี และเมื่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีส้ม คือ มากกว่า 37.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรงกว่าประชาชนทั่วไป
“จึงขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 โดย 1.จัดบ้านตามหลัก 3 ส 1 ล คือ สะสาง กำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมฝุ่น, สะอาด หมั่นเช็ดล้างทำความสะอาดบ้านและอุปกรณ์สม่ำเสมอ, สร้างสิ่งแวดล้อมช่วยลดฝุ่น เช่น ปลูกต้นไม้ และเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น เผาขยะ 2.ทำห้องปลอดฝุ่น โดยเลือกห้องที่ห่างแหล่งกำเนิดฝุ่น ประตูหรือหน้าต่างมีช่องว่างน้อยที่สุด นำอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออก เปิดพัดลม/แอร์หมุนเวียนอากาศ ปิดช่อง/รอยรั่วให้มิดชิด ปิดประตู-หน้าต่างให้สนิท งดกิจกรรมเพิ่มฝุ่น เช่น จุดธูป และทำความสะอาดห้องทุกวัน โดยใช้ผ้าชุบน้ำแทนการกวาด และ 3.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศช่วยลดฝุ่น” นายพัฒนา กล่าว
รัฐมนตรีว่าการ สธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนช่วงที่ค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้น มีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว คือ 1.ติดตามคุณภาพอากาศหรือค่าฝุ่น PM2.5 ก่อนออกจากบ้าน ผ่านแอพพลิเคชัน Air4Thai AirBKK Life D หรือ เช็กฝุ่น 2.สำรองหน้ากากป้องกันฝุ่น 3.ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งหรือไม่ 4.ปฏิบัติตามคำแนะนำตามค่าสีฝุ่น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม ให้จำกัดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือออกกำลังกายที่ใช้แรงมาก, หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้ง, สังเกตอาการผิดปกติ โดยประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้นผ่าน 4HealthPM2.5 และคลินิกมลพิษออนไลน์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์, อยู่ในอาคารหรือห้องปลอดฝุ่น, ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น และลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นในบ้าน แต่หากค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีแดง ขอให้ประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และ 5.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ
“ในส่วนของ สธ. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนเช่นกัน โดยจะมีการสื่อสารไปยังประชาชน สร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันฝุ่น PM 2.5 การแจ้งเตือนความเสี่ยงผ่านระบบดิจิทัล การเตรียมห้องปลอดฝุ่น เปิดคลินิกมลพิษ/คลินิกมลพิษออนไลน์ และสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเปราะบาง โดยในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์” นายพัฒนา กล่าว