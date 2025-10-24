ทส.เป่าล้างบ่อบาดาล-ประปาหมู่บ้าน จ.เชียงราย ก่อนตรวจซ้ำ ยังปนเปื้อนสารหนูหรือไม่

กระทรวงทรัพย์ฯ ลุยเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ก่อนตรวจซ้ำ สร้างความมั่นใจประชาชนพื้นที่แม่กก
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้เร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่แม่น้ำกก แม่น้ำรวก แม่น้ำสาย และแม่น้ำโขง จ.เชียงใหม่ และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง ในพื้นที่ ต.แม่ยาว ต.ดอยฮาง ต.รอบเวียง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน และ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นระบบประปาภูเขา ประปาจากน้ำบาดาล และประปาจากน้ำผิวดิน
นายสุรินทร์กล่าวว่า ผลการตรวจสอบด้วยชุดตรวจภาคสนามทำการตรวจวัดสารหนูเบื้องต้น พบการปนเปื้อนสารหนูในบางจุด แต่ไม่เกินมาตรฐาน โดยพบการปนเปื้อนในน้ำดิบซึ่งเป็นน้ำบาดาลก่อนเข้าระบบกรอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย หมู่ 4 บ้านเมืองงิม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย และหมู่ 12 บ้านสันต้นแหน ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และพบการปนเปื้อนในน้ำประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่หมู่ 5 บ้านป่ายางมน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2567 ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในบ่อบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชน นายสุชาติจึงสั่งการกรมควบคุมมลพิษให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าว และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่พบการปนเปื้อน และเปลี่ยนสารกรองในระบบกรองของระบบประปาหมู่บ้านที่เกิดปัญหา รวมทั้งดำเนินการปิดปากบ่อบาดาล (Cap Seal) ทุกบ่อในพื้นที่
และในวันนี้ (24 ตุลาคม) ได้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่พบการปนเปื้อนของระบบประปาหมู่บ้านที่เกิดปัญหา ทั้ง 4 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอีก 1 สัปดาห์จะเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและน้ำประปาทุกพื้นที่ส่งตรวจซ้ำที่ห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ เพื่อวิเคราะห์โลหะหนักอื่นๆ และแจ้งผลให้พี่น้องประชาชนทราบเพื่อคลายความกังวลต่อไป