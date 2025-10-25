บยสส. 4 เปิดเวทีสัมมนา ชูแนวคิด ‘สื่อสร้างสรรค์’ เป็นพลังเปลี่ยนสังคม ยกระดับชีวิตคนไทย

บยสส. 4 เปิดเวทีสัมมนา “Smart Media Smart Communication Smart Society | สื่อสร้างสรรค์ เสริมพลังการสื่อสาร พัฒนาสังคมไทย” ชี้พลังของ “สื่อสร้างสรรค์” และ “การสื่อสารเชิงบวก” คือกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคข่าวลวงและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งสุขภาวะ การเงิน การตลาด และสื่อสาธารณะ เพื่อจุดประกายแนวคิด “ใช้สื่อเปลี่ยนสังคม” ให้เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 4 ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาสาธารณะหัวข้อ “Smart Media Smart Communication Smart Society | สื่อสร้างสรรค์ เสริมพลังการสื่อสาร พัฒนาสังคมไทย” ณ Hall 1 – 2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 4 กล่าวเปิดงาน
พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ประธานผู้เข้าอบรม บยสส. รุ่นที่ 4 เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางยุคที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คน สื่อในวันนี้ไม่ใช่เพียงช่องทางส่งต่อข้อมูล แต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม โดย ‘Smart Media’ หมายถึงสื่อที่เข้าใจมนุษย์ ‘Smart Communication’ คือการสื่อสารที่จุดประกายให้สังคมอยากเปลี่ยนแปลง และ ‘Smart Society’ คือสังคมที่ทุกคนใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน เพื่อสร้างสิ่งดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ยังเป็นเวทีนำเสนอต้นแบบนวัตกรรมสื่อ 8 โครงงานจากผู้เข้ารับการอบรม ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาวะ ความรู้ทางการเงิน ความเท่าเทียม และความไว้วางใจในสังคม สะท้อนให้เห็นว่าสื่อสามารถเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงได้จริง
ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโมเดล SMART Media เพื่อเป็นแนวทางสื่อยุคใหม่ ได้แก่ S – Story that Inspires (เล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ) M – Media with Empathy (สื่อที่เข้าใจและไม่ตัดสิน) A – Action for All (ชวนทุกคนมีส่วนร่วม) R – Responsible Voice (สื่อที่รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้) T – Transformation Together (ร่วมพลังคน เทคโนโลยี และชุมชน) โดยสรุปว่า “สื่อที่ดีต้องไม่เพียงให้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจผู้คน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้สังคมเติบโตร่วมกัน” ขณะที่นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ThaiPBS กล่าวเสริมว่า แนวทางใหม่ของสื่อควรมาจาก “การสร้างร่วม” ระหว่างสื่อ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อออกแบบประเด็นสังคมร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็นการขยับสู่แนวคิด Solution Journalism ที่ไม่หยุดแค่ตั้งคำถาม แต่ชวนทุกฝ่ายร่วมกันหาคำตอบให้สังคม
วงสัมมนาได้เริ่มจากนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการใช้ “การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม” ว่าต้องใช้เวลาและความน่าเชื่อถือ พร้อมย้ำว่าการสร้างสุขภาวะของคนไทยต้องอาศัยสื่อที่เข้าใจพฤติกรรมและใช้เครื่องมือใหม่ เช่น เกม อินฟลูเอนเซอร์ และเนื้อหาสุขภาพที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่
ขณะที่นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) กล่าวในหัวข้อ “Financial Literacy” ว่า การสื่อสารเรื่องการเงินต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละเจเนอเรชัน และใช้เทคโนโลยีช่วยให้ข้อมูลถูกต้อง เข้าถึงง่าย และสร้างความหวังให้คนพ้นจากกับดักหนี้
ด้าน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวย้ำว่า “Smart Communication” คือกุญแจสู่ “Smart Society” นักการตลาดยุคใหม่ต้องผสานศาสตร์นิเทศและการตลาด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่วัดผลได้ ไม่ใช่แค่ขายสินค้า แต่ขาย “คุณค่า ความร่วมมือ และอนาคตที่ดีกว่า”
ปิดท้ายด้วย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล อดีตผู้อำนวยการ ThaiPBS ที่เน้นว่า สื่อที่ดีไม่ใช่สื่อที่ได้แค่ยอดไลก์หรือยอดแชร์ แต่คือสื่อที่คืนสมดุลให้ระบบนิเวศทางสังคม และสร้าง “พลเมืองสื่อ” ที่มีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงผลักดันสังคมสู่ “Engaged Society” อย่างแท้จริง