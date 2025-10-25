กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดคอร์สอบรมมัลติมีเดีย สร้างอินฟลูเสริมท่องเที่ยวจ.พังงา
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนปีหน้า เป็นช่วงเวลา High Season ของประเทศไทย ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่กำลังแรงงาน มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว อาสาสมัคร และ ชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุดหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว” (ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2568 สถานที่ฝึกอบรมคือศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
นายภัทรวุธ เภอแสละ กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านมัลติมีเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย งานตัดต่อคลิปวีดีโอ แต่งรูปผ่านแอปพลิเคชั่น การเปิดช่องสื่อโซเซียลในการสร้างรายได้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาหรือจังหวัดอื่นๆ ได้ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถต่อยอดเป็นอินฟลูเอนเซอร์สร้างคอนเทนต์ต่างๆ เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา www.facebook.com/phangnga.dsd หรือโทร 099 438 1114
“หลักสูตร “เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว” เป็นเพียงหลักสูตรหนึ่งในหลายหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้มีความเหมาะกับบริบทของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่ ที่สำคัญตรงกับความต้องการของแรงงานอีกด้วย หากใครสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกับกรมฯ ตามในจังหวัดต่างๆ ติดตามข่าวสารได้ที่เพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.facebook.com/dsdgothai ได้เช่นกัน” รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว