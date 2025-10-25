‘พัฒนา’ ถกทีมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางร่วมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเปิดศูนย์ PHEOC ระดับจังหวัด เตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและทรัพยากรทางการแพทย์ให้พร้อม วางระบบบริการปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เฝ้าระวังโรคติดต่อ สุขภาพจิต สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบทางไกลกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต โดยกล่าวว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ และมีข้อสั่งการให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สำหรับกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลพสกนิกรที่เดินทางมาถวายความอาลัย ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนการลงนามถวายความอาลัย ณ จุดต่างๆ
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ในการประชุมวันนี้จึงได้มีข้อสั่งการให้ 1.เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ระดับจังหวัด จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและทรัพยากรทางการแพทย์ให้พร้อม 2.จัดระบบบริการประชาชนในช่วงพระราชพิธี ทั้งการปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามความเหมาะสม เฝ้าระวังโรคติดต่อ สุขภาพจิต และสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3.ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งทีมจิตอาสาเฉพาะกิจ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล 4.ให้บุคลากรกระทรวงฯ แต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี และ 5.ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์ PHEOC ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง