‘ตรีนุช’ ลุยสระแก้ว ตรวจเยี่ยม 4 ผู้ทุพพลภาพ มอบของใช้ แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “รัฐมนตรีถึงที่ แรงงานอุ่นใจ สานพลังเครือข่าย อสร.” โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายฤทธิรงค์ เดชชำนาญ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และตัวแทนสถานประกอบการ ร่วมโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นางสาวตรีนุช กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยในวันนี้มีภารกิจเพื่อมอบนโยบายและพูดคุยกับอาสาสมัครแรงงาน รวมถึงบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารนโยบายของกระทรวงแรงงานให้ถึงประชาชน ช่วยให้แรงงานทุกกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองอย่างทั่วถึง พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืน โดยภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม รวมถึงสถานประกอบการในพื้นที่ที่มาร่วมออกบูธให้บริการประชาชน
หลังจากนั้น นางสาวตรีนุช พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รวมถึงนักกายภาพจากโรงพยาบาลวัฒนานคร และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้กำลังใจ พูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 4 ราย โดยรายแรกคือ นางสาวนันทนา ใสกมล อายุ 38 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,750 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 2 คือ นายอนุวัตร์ บุญโญประการ อายุ 48 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นเหตุให้ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,266 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 3 คือ นายไพรัช ศรีนอก อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากการติดเชื้อที่ตา เป็นเหตุให้ตาสูญเสียการมองเห็นทั้ง 2 ข้าง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 4 คือ นายเฉลิมพล จิริยะรัตน์ อายุ 49 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากการติดเชื้อที่ตา เป็นเหตุให้ตาสูญเสียการมองเห็นทั้ง 2 ข้าง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,299.20 บาท ตลอดชีวิต
ด้าน นางนิยดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการดูแลผู้ประกันตนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินทดแทนรายเดือน บริการทางการแพทย์ และความคุ้มครองอื่นๆ ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในครั้งนี้ช่วยสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนและตอกย้ำบทบาทของกระทรวงแรงงานในการดูแลแรงงานทุกคนอย่างทั่วถึง