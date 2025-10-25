กทม. เตรียม 2 จุดตั้งเต็นท์ สนามหลวง รองรับ 10,000 คน กำชับความพร้อมทุกด้าน
กทม. เร่งเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับประชาชนร่วมพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นท์รองรับประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง 2 จุด โดยรองรับได้จุดละประมาณ 5,000 คน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ โดยได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างรอบคอบและเร่งด่วน ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกประชาชน พิธีการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเรียบร้อยที่สุด
1. การเตรียมเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐาน
กรุงเทพมหานครได้เร่งตรวจสอบและปรับปรุงเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในคืนนี้ ได้แก่
การเร่งซ่อมแซมพื้นผิวชำรุดถนนอังรีดูนังต์และถนนพระรามที่ 4 ปรับฝาบ่อและฝาท่อระบายน้ำถนนพญาไทให้เรียบเพื่อความปลอดภัย และหลังเสร็จพิธี หน่วยงานสาธารณูปโภคจะเข้าเก็บงานเพิ่มเติม
ด้านภูมิทัศน์ ได้สั่งการให้ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะต้นมะขามบริเวณสนามหลวงที่มีความเสี่ยงล้ม ให้ดำเนินการค้ำยัน ปรับเปลี่ยนต้นไม้และดอกไม้ให้เป็นโทนสีขาว-ดำ เพื่อความสง่างามสมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทำความสะอาดจากหลายหน่วยงานเพื่อทำความสะอาดเส้นทางเคลื่อนขบวน
ด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย มีการตรวจสอบและซ่อมแซมโคมไฟให้ส่องสว่างเพียงพอ ตรวจสอบกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางกว่า 276 จุด รวม 1,239 กล้อง ให้พร้อมใช้งาน เชื่อมโยงสัญญาณกับกองอำนวยการร่วม พร้อมจัดเตรียมถังดับเพลิง รถดับเพลิง และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินประจำจุดต่าง ๆ
2. การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน
กทม. จัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นท์รองรับประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง 2 จุด โดยรองรับได้จุดละประมาณ 5,000 คน และพัดลมไอเย็นแต่ละจุดภายในเต็นท์รับรอง การลงทะเบียนและจัดคิวประชาชนในการเข้า-ออกพื้นที่ อยู่ระหว่างประสานงานกับกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้านอาหารและน้ำดื่ม ได้จัดเตรียมครัวสนามของ กทม. เพื่อเสริมกับครัวพระราชทาน พร้อมมอบหมายให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับมูลนิธิหรือเอกชนที่นำอาหารมาแจกจ่าย เช่น ต้องมีบ่อดักไขมัน/ถังดักไขมัน การจัดจุดรับบริจาคและประกอบอาหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปัญหามลภาวะหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีทีมแพทย์ระดับสูงและระดับพื้นฐานประจำจุดตลอดเส้นทาง มีจุดปฐมพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งมีรถจักรยานยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (Motorlance) อีกทั้งยังให้จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงประสานห้างสรรพสินค้า โรงแรม และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ให้ประชาชนใช้ห้องน้ำได้เพิ่มเติม
ในส่วนของการจัดการขยะ ได้เตรียมถังขยะและถุงขยะให้เพียงพอ พร้อมเน้นการคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะและกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดทิ้งขยะอย่างใกล้ชิด
3. การจัดการพิธีการและบุคลากร
ที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการไว้ทุกข์และการแต่งกายอย่างเป็นทางการ ดังนี้ หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน งดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี และขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ 90 วัน
รวมถึงได้แจ้งเรื่องการเข้าเฝ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง และแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค. 68) จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จึงให้ติดตามหมายกำหนดการอย่างใกล้ชิด
สำหรับการเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้มีการเชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ตลอดจนประชาชนแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน
4. การบริหารจัดการและการสื่อสาร
ที่ประชุมได้เสนอร่างคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการภายใน กทม. เพื่อรับผิดชอบงานพระบรมศพ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน
ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เน้นย้ำให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งเผยแพร่ข้อมูลสำคัญแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเส้นทางการเดินทาง ทั้งจากรถไฟฟ้า (สถานีสนามไชย) ท่าเรือ ป้ายรถเมล์ จุดจอดรถส่วนตัว/แท็กซี่ จุดให้บริการห้องน้ำ รถสุขา จุดอาหารและน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก
ในส่วนของการสื่อสารภายใน ให้จัดเตรียมวิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้สามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมให้กรอกข้อมูลแผนงาน รายละเอียด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้
ด้านโครงการต่าง ๆ ให้พิจารณาปรับกิจกรรมหรือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม