ผอ.เขตปทุมวัน ตรวจความเรียบร้อยเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ ปรับภูมิทัศน์ งดงามสมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วย นายมนูญ ศรีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นายพิเศษ ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และนางสาวสุวรรณา วงศาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พระบรมมหาราชวัง ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ อีกทั้งเก็บขยะจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ออกจากพื้นที่ ตลอดแนวถนน
นอกจากนี้ ได้ตัดแต่ง กิ่ง ต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ตลอดแนวถนนอังรีดูนังต์ และถนนพญาไท เร่งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ถนนพระรามที่ 4 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการปลูกในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นบนถนนอังรีดูนังต์ ถนนพญาไท และถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน
สำหรับเส้นทางในการเคลื่อนพระบรมศพ จะเริ่มออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์ จากนั้น เลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้า ถนนพญาไท เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนราชดำเนิน เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี มุ่งหน้าสู่ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทาง เจ้าหน้าที่ กทม. ได้จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ทั้งการทำความสะอาดฟุตบาท ทางเท้า และพื้นที่โดยรอบตลอดแนวเส้นทาง เพื่อให้การเคลื่อนพระบรมศพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ