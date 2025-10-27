อย.เตือนภัย! ห้ามแบ่ง ‘ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย’ ใส่ภาชนะอาหาร ป้องกันเข้าใจผิด ชี้ดื่มกินถึงตาย
วันนี้ (27 ตุลาคม 2568) นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวผู้บริโภคได้รับอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการดื่มกินวัตถุอันตรายที่ถูกแบ่งบรรจุในภาชนะที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ซึ่งนำไปใส่ในขวดน้ำดื่มหรือภาชนะบรรจุอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานด้านการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอแสดงความห่วงใยและเตือนผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากภาชนะที่คุ้นเคยอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกหยิบไปดื่มกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต อย.จึงขอเน้นย้ำข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย ดังนี้
1.ห้ามแบ่งบรรจุวัตถุอันตราย: ห้ามถ่ายเทผลิตภัณฑ์ออกจากภาชนะบรรจุเดิมไปใส่ในขวดน้ำดื่มหรือภาชนะบรรจุอาหารทุกชนิด
2.อ่านฉลากอย่างเคร่งครัดและใช้ด้วยความระมัดระวัง: ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ต้องอ่านฉลาก คำเตือน วิธีใช้ และข้อแนะนำในการป้องกันอันตรายที่ระบุไว้อย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.จัดเก็บอย่างมิดชิด: จัดเก็บให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง รวมถึงแยกออกจากอาหารและเครื่องดื่มโดยชัดเจน
4.กรณีเกิดพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือดื่มกินเข้าไป ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที และต้องนำฉลากผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งภาชนะบรรจุเดิมไปให้แพทย์วินิจฉัยด้วยทุกครั้ง เพื่อให้แพทย์ทราบส่วนประกอบของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถให้การรักษาอาการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย หรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai, E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ