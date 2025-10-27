อย. แนะ ‘เจนนี่-ยิว’ ตรวจสอบก่อนรีวิว ย้ำสินค้าจะ ‘ฝากขาย’ ต้องยื่นขอเลข อย. ก่อน

อย. แนะ ‘เจนนี่ – ยิว’ไลฟ์ขายสินค้าให้ถูกกม. ไม่ทิ้งภาระให้สังคม
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ณ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นางสาวรัชนก สุวรรณเกตุ หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ศิลปินและนักธุรกิจชื่อดัง พร้อมด้วย นายฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ “ยิว” สามี เข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงาน อย.
ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการไลฟ์สดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่จะไลฟ์ขายต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ส่วนการรีวิวหรือไลฟ์สดขายสินค้าต้องดูว่ากฎหมายบังคับให้ต้องขออนุญาตโฆษณาหรือไม่ ซึ่งสินค้าที่ขายออนไลน์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจะกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพของอาหาร ต้องขออนุญาตก่อนและต้องใช้ข้อความตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ส่วนเครื่องสำอาง สามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน แต่ต้องใช้ข้อความที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ไม่โอ้อวดเกินจริงหรือหลอกลวงผู้บริโภค คำที่ห้ามใช้ เช่น “ รีวิวอ้างรักษาฝ้า” “รักษาสิว” “ ใช้แล้วหน้าเรียว ไม่ง้อโบท็อกซ์” “ช่วยบำรุงสายตา” “เห็นผลทันที” “เสริมกำลัง” หรือ “ปลอดภัย 100%” ฯลฯ พร้อมแนะนำการใช้ข้อความ ที่ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณา เช่น คำว่า อร่อย ถูกใจ หรือการลด แลก แจก แถม จัดโปรโมชันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
“อย. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ก่อนรับงานรีวิวทุกครั้ง จะทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้รีวิวจะไม่สนับสนุนการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน หรือสินค้าโอทอป (OTOP) หากเป็นประเภทอาหารที่ผู้ผลิต “ทำเองขายเอง” ผู้ผลิตสามารถไลฟ์สดขาย โดยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นไม่ต้องมีเลข อย. ก็ได้ เพราะผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ แต่หากมีการผลิต และนำไปฝากขายหรือจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ของผู้ขายรายอื่น ต้องยื่นขอเลข อย. ก่อน” ภก.เลิศชาย กล่าวและว่า
อย. และผู้ประกอบการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการนั้น ต้องมีการดำเนินธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง โปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการค้าผ่านสื่อออนไลน์ของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและยั่งยืนต่อไป