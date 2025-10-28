สายเขียวทวงสัญญาแก้กฎหมายคุม ‘กัญชา’ ชี้ผ่านมา 2 สัปดาห์ เรื่องยังเงียบ!
วันนี้ (28 ตุลาคม 2568) นายพงศ์ธร ตั้งบวรไพศาล ผู้ประสานงานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เป็นผู้แทนเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เข้ายื่นหนังสือ เรื่อง ขอปรึกษาหารือต่อเนื่องกรณีกฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ที่ลงนามโดย น.ส.ช่อขวัญ ช่อผกา ประธานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ถึง นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. โดยยื่นผ่านกลุ่มบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ สธ. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 โดยรัฐมนตรีว่าการ สธ.ได้มอบหมายให้รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ร่วมหารือกับเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ซึ่งการหารือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 โดยมีประเด็นหารือหลัก ดังนี้
1.แก้ประกาศกระทรวงของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการ สธ. โดยการนำมาตรการคุ้มครองบุคคลในประกาศกระทรวงฉบับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการ สธ. กลับมาบังคับใช้ และแก้ไขให้ผู้ซื้อกัญชาในร้านแบ่งเป็น 2 ประเภท
2.แก้ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยเรื่องมาตรฐานการปลูก โดยสาระสาคัญคือ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับมาตรฐานการปลูกอย่างหนึ่งอย่างใดที่กรมกำหนดแล้ว ไม่ต้องนำดอกกัญชาไปตรวจวิเคราะห์อีก
3.แก้กฎกระทรวงโดยยกเลิกรูปแบบที่ระบุว่าให้ร้านขายกัญชาเป็นสถานพยาบาล ด้วยรูปแบบร้านจำหน่ายสมุนไพรควบคุมให้ตรงกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
4.ในส่วนของ พ.ร.บ.กัญชา ขอให้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา ของ สธ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมีมติและส่งร่างสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
โดยการหารือร่วมกันได้ถกถึงแนวทางการแก้ไขและที่ประชุมมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ประกาศตามที่หารือกัน โดยกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้ได้เลยเวลาช่วง 2 สัปดาห์มาแล้ว ยังไม่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ตามที่ตกลงกัน
เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จึงขอประชุมหารือกับคณะชุดเดิม ซึ่งรองปลัด สธ.เป็นประธานเพื่อติดตามความคืบหน้าการมอบหมายงานให้กรมการแพทย์แผนไทยฯไปแก้ไขกฎหมายทั้ง 4 ประเด็น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.