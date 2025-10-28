รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ ‘ดีใจฉิพหาย’ สปสช. จ่ายหนี้แล้ว 122.80 บาท
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงกรณีที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างชำระค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนทำให้ทางโรงพยาบาลต้องปิดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองไป เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ตามที่สปสช.ได้ใช้วิธีการ หาวิธีลดการจ่ายเงิน รพ. มงกุฎวัฒนะ และ รพ. ต่างๆ ตามข่าวนั้น
รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความดีใจฉิพหายที่จะแจ้งให้ทุุกท่านทราบว่าทาง รพ. ได้รับเงิน จาก สปสช. ในรอบ เดือน ต.ค. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนมากถึง 122.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทกับอีกแปดสิบสตางค์) รพ.จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
ปล. รอบนี้ถ้าจ่ายที่ตามตกลง และหัก prepaid รพ.มงกุฎวัฒนะควรได้ประมาณ 23 ล้านบาท (อิโมจิรูปกล้วย) #มงกุฎวัฒนะ #บัตรทอง