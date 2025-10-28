สธ.ชูศักยภาพ ‘พรีเมียม คลินิก’ บริการพิเศษในเวลาราชการเพิ่มเข้าถึงการแพทย์ขั้นสูง
วันนี้ (28 ตุลาคม 2568) นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย สธ. ปี 2569 ของ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. มุ่งสู่การพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อยกระดับการทำงานของ สธ.ให้ดีขึ้น
กรมการแพทย์ได้ขานรับนโยบายการและเร่งรัดขับเคลื่อนการให้บริการคลินิกพิเศษ หรือ คลินิกพรีเมียม (Premium Clinic) สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพและเพิ่มทางเลือกการเข้ารับบริการเฉพาะทาง เพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาล (รพ.) ของรัฐ รวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยบริการภาครัฐ ซึ่งกรมการแพทย์มี รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
“อาทิ ด้านจักษุวิทยา ด้านโรคมะเร็ง และด้านโรคผิวหนัง และได้เปิดดำเนินการให้บริการคลินิก พรีเมียม ( Premium Clinic) มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พร้อมมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญให้บริการประชาชน โดน รพ.เมตตาฯ มีจุดให้บริการที่ศูนย์โรคตา รพ.เมตตาฯ สาขา สุขุมวิท 42 (เอกมัย) ได้เปิดให้บริการในรูปแบบกึ่งเอกชน อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สะดวกต่อการเดินทาง ในส่วนของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้บริการตรวจสุขภาพที่เรียกว่า “คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ (Premium Check Up Clinic)” เป็นบริการแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องรอคิวนาน ในโปรแกรมนี้ จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งหลายชนิดที่พบบ่อยในคนไทย และสถาบันโรคผิวหนัง เป็นศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศเปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ป้องกัน และชะลอความเสื่อมของร่างกายรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ลดระยะเวลารอคอย และขั้นตอนที่ซับซ้อนในระบบบริการแบบเดิม เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นพ.ณัฐพงศ์ กล่าว
อธืบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงาน ในสังกัดกรมการแพทย์ จะเป็นหน่วยงานนำร่องการจัดตั้ง Premium Clinic ในเวลาราชการ ซึ่งกรมการแพทย์มีแผนการดำเนินงานจัดตั้ง Premium Clinic ในปีงบประมาณ 2569 (นำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก รพ.ราชวิถี สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก สถาบันทันตกรรม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และ รพ.เลิดสิน ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กฯ เป็น 1 ใน 7 หน่วยงาน ที่กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ Premium Clinic สำหรับเด็ก ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย และครบครันพร้อมสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับเด็กๆ ในทุกครั้งที่ไปพบแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดความกลัวและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ การสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการกุมารเวชกรรมที่มุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว
นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า การให้บริการคลินิกพิเศษนำร่องของกรมการแพทย์ ทั้ง 3 แห่ง ที่กำลังดำเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
ศูนย์โรคตา รพ.เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท 42 (เอกมัย) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. โทรศัพท์ 0 2712 2066 หรือ 0 2712 2077
ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic) สถาบันโรคผิวหนัง เปิดให้บริการ วันอังคารและศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0 2354 5222
และ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ (Premium Check Up Clinic) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0 2202 6800 ต่อ 2616 และในอนาคตจะดำเนินการเปิดให้บริการ Premium Clinic ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถติดตามข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมผ่าน เพจของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือ โทร.1415 ทั้งนี้ การให้บริการคลินิกพิเศษอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติ