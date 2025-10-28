อย. เตือน ยาดมยี่ห้อดัง สูตร 2 ตรวจพบ ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

อย. ประกาศผลตรวจ ยาดมยี่ห้อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62) ความว่า
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 จากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร หงส์ไทยพาณิชย์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผิดมาตรฐาน ในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count waw Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพ สำหรับตำรับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ.2564
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ในเอกสารระบุข้อมูล รุ่นการผลิต 000332 วันที่ผลิต 09 ธ.ค.2567 วันที่สิ้นอายุ 08 ธ.ค.2570
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 (2) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) โดยผู้ใดผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรธาน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 103 และผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2568
ที่มา : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62)