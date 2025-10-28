สปสช.แจงโอนเงิน รพ.มงกุฎวัฒนะ 122.8 บาท เหตุหักจ่ายล่วงหน้า 70 ล้าน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณี รพ.มงกุฎวัฒนะโพสต์ Facebook ระบุว่า ได้รับเงินโอนจาก สปสช. ในรอบเดือนตุลาคม 2568 เป็นเงิน 122.80 บาท ว่า ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1-27 ตุลาคม 2568 สปสช.โอนเงินให้ รพ.มงกุฎวัฒนะไปแล้ว 43,765,589.48 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนและบริการหลากหลายประเภท ประกอบด้วย กองทุนผู้ป่วยนอก กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุน CENTRAL REIMBURSE หรือกรณีเฉพาะ บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองทุนเอดส์ กองทุนไตวายเรื้อรัง ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ
ทั้งนี้ในส่วนยอดเงินโอน 122.80 บาทนั้นเป็นหนึ่งในใบแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Statement) ที่ สปสช.ส่งให้กับทางโรงพยาบาล สาเหตุที่ยอดเงินคงเหลือเป็น 122.80 บาท เนื่องจาก สปสช.ได้หักกลบจากการจ่ายล่วงหน้าให้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะไปแล้ว 70 ล้านบาท เมื่อมีผลงานให้บริการจึงหักกลบและเหลือเป็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน 122.80 บาท
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าดูเว็บไซต์ของ สปสช. เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินโอนที่ สปสช. โอนให้กับหน่วยบริการเป็นค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ที่ https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary
โดยเลือกรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าดูได้ หากต้องการดูรายการเงินโอนที่ รพ.มงกุฎวัฒนะได้รับ เลือก รพ.มงกุฎวัฒนะ หรือรหัสหน่วยบริการ 11722