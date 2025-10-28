จนท.ลุยเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง หลังนายทุนเข้ายึดพื้นที่กว่า 100 ไร่ เตรียมปลูกทุเรียน

ดีเอสไอ-กรมป่าไม้-ตำรวจป่าไม้ ขยายผลตรวจยึดพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง ท้องที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เนื้อที่กว่า 100 ไร่ เตรียมปลูกทุเรียน
วันที่ 28 ตุลาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) เพื่อดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพล เครือข่าย กลุ่มขบวนการ รวมถึงตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการอำนวยการของนายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัด ทส., นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้อำนวยการ
และสั่งการให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ ผนึกกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตำรวจกองกำกับการ 2 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ตำรวจร้อย ตชด.116 และฝ่ายปกครอง เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับการประสานจากกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ตรวจสอบกรณีพบการปรับพื้นที่บนภูเขาเพื่อเตรียมปลูกทุเรียน ว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เป้าหมายอยู่ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตรวจสอบข้อมูลพบว่า อยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่ปรากฏข้อมูลได้รับการผ่อนผัน หรือได้รับจัดสรรที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นที่ขึ้นไปบนยอดเขาลักษณะขั้นบันได เพื่อเตรียมปลูกทุเรียน มีการปักหลักหมายแนวปลูก วางท่อระบบน้ำ และพึ่งมีการปลูกทุเรียนแล้วบางส่วน จากการตรวจวัดพื้นที่คำนวณเนื้อที่ได้ 100-3-04 ไร่
ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ผู้ครอบครองได้ซื้อต่อมาจากบริษัทเอกชนผู้ผลิตยาและสมุนไพรชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อปี 2566 ต่อเนื่อง 2567 ในราคา 10,500,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมนำเรื่องราวไปแจ้งความกล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองบอน จังหวัดตราด เพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 26/4 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี และต้องด้วยบทสันนิษฐานตามมาตรา 55 หลังจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะได้พิจารณาการรับเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายต่อไป