เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังฯ เร่งติดตามอาการบาดเจ็บของช้างป่าเขาอ่างฤาไน หลังเกิดอุบัติเหตุรถกู้ภัยชน
วันที่ 29 ตุลาคม นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 22.50 น. ได้รับรายงานจาก นายธวัชชัย ช้างสาร เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าฯ ชุดที่ 13 แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถกู้ภัยพนมสาร ที่กำลังจะนำส่งผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ไปส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขต จนกระทั่งถึงบริเวณถนนสาย 4022 บ้านนายาว-คลองเตย ได้เกิดเหตุชนช้างป่าที่เดินออกมาจากข้างทางและตัดหน้ารถกระชั้นชิด ทั้งนี้ คนขับพยายามเหยียบเบรก แต่ไม่ทัน จึงชนเข้าที่ลำตัวช้างจนล้มลงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินออกจากถนนไป
นายเอกชัย กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าคนขับรถกู้ภัยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ได้ประสานเพื่อทำการเปลี่ยนรถพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลสนามชัยเขตต่อไป
ส่วนช้างป่าตัวดังกล่าวนั้นชุดเฝ้าระวังฯ แจ้งว่า ได้รับบาดเจ็บและเดินกลับเข้าคูกันช้างเข้าไปในพื้นที่เขตฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังฯ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอาการของช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บและกลับเข้าไปในพื้นที่ต่อไป