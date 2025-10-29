กรมพัฒน์ มอบพลังใจให้เยาวชนทีมชาติไทย ก่อนลุยศึกฝีมือแรงงานเอเชีย ไทเป 2025

“รองอธิบดีกรมพัฒน์ มอบพลังใจให้เยาวชนทีมชาติไทย ก่อนลุยศึกฝีมือแรงงานเอเชีย ไทเป 2025
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 3 สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและสาขาการต่อประกอบมุมไม้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญฤทธิ์ แก้วประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิชัย ชอบสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.ชลธิชา นุชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์วิไลลักษณ์ เทพษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และอาจารย์ผู้ฝึกสอนทั้ง 2 สาขาให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสมชาติ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของกรมฯ เดินทางมาให้กำลังใจแก่น้องเยาวชน ทั้ง 2 คน ได้แก่ นายรัชชานนท์ ทิพฤาชา (น้องโอห์ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แข่งขันสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม และนางสาวกัญญาวีร์ สุภาโชค (น้องกิ๊ง) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน แข่งขันสาขาการต่อประกอบมุมไม้ จากการสังเกตการเก็บตัวฝึกซ้อมและสอบถามน้อง ๆ ทั้งสองคน เห็นได้ว่ามีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการเก็บตัวฝึกซ้อม แต่ละวันมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น และในส่วนของอาจารย์ผู้ฝึกสอนต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่น้อง ๆ อย่างเต็มที่ จนสามารถทำตามโจทย์ในแต่ละโมดูลที่ใช้ในการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง
“เชื่อว่าเมื่อถึงการแข่งขันจะทำผลงานได้ดีเป็นที่ประทับใจแก่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะถึงการแข่งขันอยากฝากถึงน้องทั้งสองคนและเยาวชนคนอื่น ๆ ที่เข้าแข่งขันให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเก็บตัวฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน” นายสมชาติ กล่าว
นายสมชาติ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 3 (WorldSkills Asia Taipei 2025) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์นิทรรศการไทเปหนานกัง (TaiNEX) (Taipei Nangang Exhibition Center) เขตหนานกัง ไทเป ไต้หวัน โดยน้องเยาวชนทั้งสองคนเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน 19 คน ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเข้าเเข่งขันใน 16 สาขา เช่น สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาการต่อประกอบมุมไม้ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการประกอบอาหาร เป็นต้น ทุกคนต่างเก็บต้วฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเช่นกัน หากมีโอกาสจะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในสาขาอื่นด้วย ทั้งนี้สามารถติดตามให้กำลังใจเยาวชนเหล่านี้ตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อมจนสิ้นสุดการแข่งขันได้ที่เพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (www.facebook.com/dsdgothai) และเพจ WorldSkills Thailand (www.facebook.com/worldskillsthailand)
“สุดท้ายนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และผู้ฝึกสอนในการเก็บตัวฝึกซ้อมของน้องทั้งสองคน จนมีความพร้อมในการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้” รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว