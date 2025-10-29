กรมแพทย์แผนไทยฯ ย้ำผู้ผลิต ‘ยาดมสมุนไพร’ ต้องยึดมาตรฐาน GMP แนะซื้อที่มีฉลากชัดเจน

กรมแพทย์แผนไทยฯ ย้ำผู้ผลิต ‘ยาดมสมุนไพร’ ต้องยึดมาตรฐาน GMP แจงอย่าเหมารวม ทุกผลิตภัณฑ์ยังปลอดภัยหากขึ้นทะเบียนถูกต้อง ชี้อุตสาหกรรมยาดมไทยมีมูลค่าตลาดกว่า 4,500 ล้านบาท และยังเติบโตได้ แนะซื้อที่มีฉลากชัดเจนเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นพ.พีรชา คูเกษมกิจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงว่า ข่าวผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรบางยี่ห้อไม่ได้มาตรฐาน ได้สร้างความกังวลแก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ได้จุดประเด็นสำคัญเรื่องการยกระดับมาตรฐานการผลิตสมุนไพรไทยและเศรษฐกิจ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะบางล็อตการผลิตเท่านั้นไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรทั้งหมด
นพ.พีรชา กล่าวต่อว่า กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตยาดมสมุนไพรทุกราย ให้ความสำคัญสูงสุดต่อ มาตรฐานสากลในการผลิต (Good Manufacturing Practice – GMP) โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบของ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 การผลิตที่ดีควรมีระบบควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น การล้างวัตถุดิบอย่างถูกวิธี การอบสมุนไพรด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี เช่น การฉายรังสี เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ มีการกำหนดและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในด้านสำคัญ ได้แก่ ปริมาณโลหะหนัก, ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์, และยากำจัดศัตรูพืชเพื่อรับรองความปลอดภัยตามหลักวิชาการ ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจและทำตามกระบวนการผลิตมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
“นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอสื่อสารไปยังสาธารณชนว่า ข้อมูลที่ปรากฏนั้น เป็นเรื่องเฉพาะผลิตภัณฑ์บางล็อตการผลิต ไม่ควรเหมารวมว่ายาดมสมุนไพรทุกชนิดจะไม่ปลอดภัย หรือมีการปนเปื้อน ยาดมสมุนไพรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังคงมีความปลอดภัย ผู้บริโภคสามารถใช้ได้อย่างมั่นใจ เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากชัดเจน โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต แหล่งผลิต และวันหมดอายุ พร้อมทั้งเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัย” นพ.พีรชา กล่าว
นพ.พีรชา กล่าวอีกว่า ยาดมสมุนไพรไทยยังเป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน Soft Power ด้านสุขภาพและวัฒนธรรมของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์นี้ภาคเอกชนยังสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป ซึ่งมีกระแสความสนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกัน และสินค้าจากธรรมชาติ สรรพคุณยาดม บรรเทาอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ คัดจมูก และช่วยบำรุงธาตุลม
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5679 หรือคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ